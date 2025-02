Nuovi ed intriganti episodi de La Promessa lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso e questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. La soap opera spagnola va in onda tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 e cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan con tante interessanti novità e colpi di scena. Moltissime infatti sono le persone che puntata dopo puntata restano incollate al televisore per non perdere le vicende della fiction, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà a La Promessa nell’episodio che verrà trasmesso domani, venerdì 14 febbraio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che di sicuro faranno incuriosire non poco i fan. Queste rivelano che Curro sul piano di battaglia si getterà in una pericolosa e rischiosa offensiva e Manuel farà di tutto per provare a fermarlo, metterà anche a rischio la sua vita.

La Promessa, anticipazioni 14 febbraio 2025: Martina in ansia, una rivelazione la spiazza

Maria e Jana proveranno a tranquillizzare Vera riguardo a Diego, le diranno che con Beni il bambino è al sicuro e che presto li aggiornerà. Le novità però non sono ancora finite, le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nella puntata di domani Petra sorprenderà Maria mentre sta scrivendo un racconto che parla di una governante perfida e glielo strapperà dalle mani.

Più tardi Petra dirà a Martina che l’incontro con Asdrubal Ibáñez de Caicedo fa parte di un piano più grande, rivelazione che causerà alla ragazza molta ansia. Cos’altro succederà nell’episodio che andrà in onda su Rete 4 domani, venerdì 14 febbraio 2025? Al momento le anticipazioni de La Promessa non rivelano altri dettagli. Per scoprire tutto quello che accadrà non ci resta quindi che attendere la messa in onda dell’episodio, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

