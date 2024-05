Anticipazioni La Promessa, puntata 16 maggio 2024/ Curro vuole riconquistare Martina, ma…

Anticipazioni La Promessa: Catalina aiuta Simona e Candela nelle ricerche

Domani pomeriggio, giovedì 16 maggio 2024, torna in onda su Canale 5 La Promessa con una nuova imperdibile puntata. Come svelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, anche Catalina fa ritorno alla tenuta e viene a conoscenza dello sciopero di Simona e Candela. Pertanto le convince a tornare al lavoro, in cambio di andare lei stessa in paese a cercare informazioni su Don Carlos. Intanto Donna Pia, che sta cercando di riprendersi da quanto accaduto, riceve parole di conforto sia da Jana che dalla Marchesa in persona.

Nel frattempo Curro ha tutta l’intenzione di riconquistare Martina e, per questo motivo, ha deciso di fare un regalo alla sua amata. La Lujan non è però convinta di voler cominciare nuovamente la relazione con lui e la sua intenzione è quella di non cambiare idea.

La Promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate de La Promessa, in onda come sempre su Canale 5? Cruz non è assolutamente d’accordo con l’intenzione di Fernando e Margarita di riportare Martina a Madrid e li convince a farla rimanere nella tenuta. Margarita però minaccia la Marchesa di rivelare il suo pericoloso segreto: Alonso avrebbe ucciso il fratello per ottenere la sua eredità e, per questo, è disposta a ricattare Cruz di portare la verità a galla.

La stessa Cruz è però convinta che la coppia stia nascondendo qualcosa e, per questo, comincia ad indagare e scopre il vero motivo per cui sono giunti alla tenuta: non per la nipote Martina, ma per fuggire da uno scandalo che li ha travolti a Madrid. La verità verrà presto a galla: entrambe le donne hanno la carta vincente per colpire la “rivale”, ma chi la spunterà?











