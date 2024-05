Anticipazioni La Promessa, puntata 17 maggio 2024/ Catalina scopre la verità su Don Carlos

Anticipazioni La Promessa: Catalina scopre cos’è successo a Don Carlos

La soap turca tra le più amate torna con il consueto appuntamento pomeridiano anche domani, venerdì 17 maggio alle 16.40, su Canale 5. Le anticipazioni di La Promessa pongono il focus su Don Carlos, l’insegnante di Candela e Simona scomparso apparentemente nel nulla. Arriva anche il momento di Salvador che chiede a Maria di fare chiarezza sui suoi sentimenti una volta per tutte. La nuova puntata sarà densa di momenti interessanti e affascinanti per gli appassionati del genere.

Catalina si è proposta di andare a scoprire che fine abbia fatto Don Carlos, ma la verità che trova non è per nulla piacevole: la figlia dell’insegnante ha mentito, nascondendo un uomo malato nella casa di famiglia… La nobile torna alla tenuta per dare la cattiva notizia a Simona e Candela. Salvador, invece, è stanco dell’indecisione di Maria e le chiede di chi sia davvero innamorata tra lui e Lope. Tensioni alle stelle tra Alonso e Fernando i due cominciano a litigare durante una cena; questo destabilizza un rapporto da sempre precario che non gioverà di certo a Martina, la quale vuole fare di tutto per rimanere alla tenuta.

La Promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Cos’ è accaduto nelle precedenti puntate di La Promessa? Simona e Candela hanno messo in atto uno sciopero per poter uscire dalla tenuta e andare a cercare Don Carlos. Le due donne, infatti, sono state punite da Pia per non essersi presentate a lavoro e adesso sono bloccate.

Per far cessare lo sciopero che sta mettendo in difficoltà anche i loro colleghi, Catalina si offre di andare lei stessa a cercare Don Carlos per capire cosa sia successo all’insegnante. Nel frattempo, Curro cerca di riconquistare Martina facendole un bellissimo regalo. La nobile, però, è irremovibile non vuole ricominciare la relazione con lui al momento.

