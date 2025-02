Cosa succederà nei prossimi episodi de La Promessa? La soap opera spagnola con le sue intriganti vicende tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti e restano spesso con il fiato sospeso, colpi di scena e novità infatti non mancano mai. Gli episodi vengono trasmessi su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata de La Promessa che andrà in onda domani, martedì 18 febbraio 2025. Queste rivelano che Martina darà uno schiaffo a Ignacio ma dovrà fare i conti con i duri rimproveri di Margarita. Intanto Santos non darà tregua a Vera e la minaccerà per l’ennesima volta. Alla domestica prometterà di lasciarsi sfuggire compromettenti rivelazioni se rivelerà a qualcuno di aver subito delle molestie da parte sua.

La Promessa, anticipazioni 18 febbraio 2025: Riccardo confessa di essere innamorato della defunta Pia

Cos’altro succederà nella puntata che terrà compagnia ai tantissimi fan della soap opera spagnola domani, martedì 18 febbraio 2025? Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che Adriano si confiderà con Catalina e le racconterà l’idea di una fuga che coinvolge la sua fidanzata e il fratello, i due hanno rubato dei soldi al padre.

Le novità però non sono ancora finite, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Vera non potrà raccontare a Riccardo la verità. Nella puntata di domani, martedì 18 febbraio 2025, Salvador e Maria concentreranno la loro attenzione sul mistero che avvolge Lope. Nel frattempo Riccardo si confiderà con Rumulo e confesserà di essere innamorato della defunta Pia, lui lo inviterà a sfogarsi in merito a ciò che gli è successo. Gli spoiler al momento non svelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dell’episodio per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti.

