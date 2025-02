Tante le novità e i colpi di scena in vista a La Promessa, nei prossimi episodi i telespettatori resteranno spesso con il fiato sospeso. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, infatti si piazzano quotidianamente davanti al televisore per assistere alle loro intriganti vicende. La nota soap opera spagnola va in onda tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Non solo sul piccolo schermo, gli episodi infatti sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà a La Promessa nelle prossime puntate? Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, mercoledì 19 febbraio 2025. Questo rivelano che Cruz sarà sollevata e felice non appena Alonso le dirà che Pia è stata sepolta in modo discreto, agli altri non sveleranno la verità sulla sua morte ma diranno che la donna è tornata nel suo paese. C’è stato un momento di vicinanza tra Maria Antonia e Alonso e dopo il bacio che è scattato tra loro la tensione sarà alle stelle. Lorenzo noterà la situazione e farà alcune maliziose allusioni alla marchesa.

La Promessa, anticipazioni 19 febbraio 2025: Martina accetta di conoscere meglio il conte di Ayala

Cos’altro succederà nell’episodio che andrà in onda domani su Rete 4? Stando alle anticipazioni de La Promessa il conte de Ayala chiederà a Martina la possibilità di approfondire la loro conoscenza e lei accetterà, Margarita ne sarà molto felice. Intanto Adriano e Catalina appariranno sempre più complici, Vera invece proverà ad evitare in ogni modo Santos.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Lope a Romulo non dirà la verità sui suoi lividi, gli dirà infatti di essere caduto lungo una scarpata perché aveva bevuto troppo. Ci sarà un nuovo scontro tra Virtudes e la madre e dopo aver assistito alle loro continue discussioni Candela cederà e racconterà il segreto della ragazza a Maria e Salvador. Nella puntata di mercoledì 19 febbraio 2025 Manuel rivelerà a Curro di averlo accompagno in guerra per volere di Martina.

