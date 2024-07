Anticipazioni La promessa, puntata 19 luglio 2024/ Catalina e Pelayo brindano al successo dei loro affari

Anticipazioni La promessa, 19 luglio 2024: Catalina e Pelayo celebrano la loro attività

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, venerdì 19 luglio 2024, con la soap di Canale 5 La promessa; secondo quanto rivelano le anticipazioni della nuova puntata, riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Catalina e Pelayo celebrano il grande successo della loro attività di produzione e vendita di marmellate con un brindisi nella tenuta. La loro intenzione è quella di ringraziare domestiche e domestici, oltre alle donne del paese, per la loro collaborazione; tuttavia Cruz, informata da Petra, s’infuria con Catalina per la sua poca sensibilità dopo la morte del figlio di Jimena.

Intanto Manuel scopre da Romulo che Ramona era una grande amica di Dolores, ex cameriera della tenuta molto vicina a Cruz; il ragazzo dunque sospetta che la Marchesa possa avere dei rapporti con la donna scomparsa e la affronta, insinuando che sia coinvolta nel caso. Nel frattempo, Petra non è riuscita nell’intento di sabotare la consegna delle marmellate grazie all’intervento di Feliciano; l’uomo decide poi di passare la serata con Lope e Salvador nonostante il diniego della sorella, che non ha più alcuna intenzione di ascoltare né assecondare.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa su Canale 5, Jimena dopo la farsa sull’aborto è riuscita a convincere Cruz a far rimanere Abel nella tenuta; il medico è stato un suo fidato alleato in questa strategia e vorrebbe che continuasse a coprirla in questa menzogna, proprio mentre nella tenuta si respira aria di disperazione per la morte del futuro erede del marchesato e anche Manuel è sconvolto dalla perdita del suo bambino.

Nel frattempo prosegue la grande complicità tra Catalina e Pelayo nella loro attività lavorativa e non solo, mentre Cruz ha un piano per sabotare Margarita ed impedirle di mettere mano su una quota della Promessa; con l’aiuto di Lorenzo, infatti, riesce ad inserire alcune clausole trabocchetto nel contratto che la sua “rivale” a breve dovrebbe firmare…

