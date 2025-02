Quotidianamente La Promessa con le sue intriganti vicende riesce a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. In ogni puntate sono sempre tante le novità e i colpi di scena che lasciano spesso tutti con il fiato sospeso. La soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ogni giorno sono tantissime le persone che si piazzano di fronte al televisore per assistere alle vicende de La Promessa. Ma cosa succederà nei prossimi episodi? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa su Rete 4 domani, giovedì 20 febbraio 2025. Queste rivelano che Cruz dovrà affrontare una delicata situazione, il motivo? Jana la costringerà a fare una difficile scelta.

La Promessa anticipazioni 20 febbraio 2025: Cruz si consulta con la sua governante prima di decidere

Prima di prendere una definitiva decisione la marchesa deciderà di consultarsi con la sua governante. Intanto, Petra continuerà ad esercitare il suo rigido controllo nei confronti degli altri domestici e vieterà loro di piangere per l’improvvisa morte di Pia. Quest’ultima non ha nemmeno ricevuto un caloroso addio, infatti è stata seppellita in modo discreto e solo poche persono sono a conoscenza della sua morte.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Romulo non resterà in silenzio, nella puntata di giovedì 20 febbraio 2025 deciderà infatti di intervenire. Cos’altro succederà ai protagonisti dell’amata soap opera spagnola? Al momento gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dell’episodio di domani per scoprire tutti i dettagli, di sicuro novità e colpi di scena non mancheranno.

