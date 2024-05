Anticipazioni La Promessa, puntata 22 maggio 2024/ Catalina riporta Don Carlos alla tenuta

Anticipazioni La Promessa 22 maggio: Maria capisce chi ama davvero

La nota e apprezzata soap opera torna con un nuovissimo appuntamento anche domani, 22 maggio, alle 16.40, su Canale 5. Le anticipazioni di La Promessa svelano che ci sarà il ritorno alla tenuta di Don Carlos, sparito per diverse settimane; mentre Maria è ancora titubante sui suoi sentimenti. La giovane non sa chi sia la persona giusta per lei tra Lope e Salvador ma persone vicine a lei la aiuteranno a capirlo. Romulo, invece, farà un incontro molto curioso nei pressi della villa; un uomo misterioso che dice di chiamarsi Feliciano. Cosa accadrà nella prossima puntata?

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 maggio 2024/ Wyatt e Liam avranno un faccia a faccia con Bill

Maria ha rotto con Salvador per poter capire chi tra lui e Lope sia l’uomo che ama davvero, ma è tormentata dai dubbi; un suo amico, però, la aiuterà a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Simona e Candela sono ancora molto turbate per le condizioni di salute di Don Carlos, così Catalina torna a trovare l’insegnante e lo riporta alla tenuta. Romulo incontra un uomo misterioso nei pressi del palazzo; si chiama Feliciano e svela di voler parlare urgentemente con Petra.

Anticipazioni Endless Love, puntata 22 maggio 2024/ Nihan scopre che Ozan ha tentato il suicidio

La Promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Cos’ è accaduto nelle precedenti puntate di La Promessa? Cruz non vuole assolutamente che sua nipote Martina sposi il futuro duca de Carvajal y Cifuentes. La Marchesa ha tutte le intenzioni di impedire questo matrimonio, convinta che Margarita e Fernando nascondano qualcosa a proposito delle nozze.

Cruz chiede, dunque, a Lorenzo di indagare per saperne di più; Martina, invece, cerca di riavvicinarsi a Curro dopo averlo respinto e il giovane si dimostra piuttosto riluttante e distaccato per questo motivo chiede consiglio a Jana. Quest’ultima, però, è molto provata dai continui litigi con Abel che non intende imparare l’educazione e le buone maniere. Maria, nel frattempo, lascia Salvador perchè sente di provare ancora dei sentimenti per Lope ma non è ancora sicura.

Anticipazioni Endless Love, puntata 18 maggio 2024/ Gli abitanti del villaggio si arrendono a Emir

© RIPRODUZIONE RISERVATA