Anticipazioni La Promessa, puntata 24 maggio 2024/ Cruz vuole impedire il matrimonio di Martina con il duca

Domani pomeriggio la soap opera allieterà il pubblico con una nuova puntata in onda il, 24 maggio, alle 16.40, su Canale 5. Le anticipazioni di La Promessa regaleranno agli appassionati del genere momenti di grande tensione tra Cruz e i cognati. La Marchesa non è per nulla d’accordo riguardo al matrimonio tra sua nipote e Antonio e cercherà di scoprire di più sulla questione. Cruz ha capito bene perchè Margarita e Fernando premono per le nozze e non vuole assolutamente che riescano ad averla vinta. Cosa accadrà nella tenuta?

Anticipazioni La Promessa: Cruz non vuole che Martina sposi Antonio

Le anticipazioni de La promessa svelano che Martina non vuole sposare Antonio, il figlio del duca, perchè ancora innamorata di Curro con il quale la relazione si è interrotta sul nascere. Nonostante il serrato corteggiamento del giovane, i pensieri della ragazza vanno sempre a Curro che, però, si allontana da lei giorno dopo giorno. Cruz cerca di rassicurare la nipote e la induce a credere di non essere obbligata a celebrare le nozze se non se la sente, ma la marchesa nasconde un obiettivo ben preciso.

La padrona della tenuta ha scoperto perchè Fernando e Margarita premono tanto per l’unione della figlia con Antonio e non vuole dare soddisfazioni alla coppia. I coniugi, infatti, vedono nel matrimonio tra Martina e Antonio una opportunità per accumulare una fortuna e risolvere i propri problemi economici. Cosa deciderà di fare Cruz?

La Promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate de La Promessa, Romulo trova un uomo aggirarsi per la tenuta che dice di chiamarsi Feliciano. Lo sconosciuto si rivela essere il fratello di Petra, venuto alla tenuta per chiederle di darle ospitalità e un lavoro.

Jana, invece, avrà di nuovo problemi con Abel che sminuisce l’importanza delle cure della cameriera davanti a Manuel e Jimena. Quest’ultima, però, la difende e ribadisce che la sua presenza è importante ai fini della sua guarigione, mentre Jana si infuria con Abel per il suo comportamento. Martina darà un bacio ad Antonio, e questo fa allontanare Curro che si infuria con lei.











