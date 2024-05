Anticipazioni La Promessa, puntata 28 maggio 2024/ Salvador sta peggiorando ma Maria si prende cura di lui

La promessa anticipazioni 28 maggio: Maria Vuole Aiutare Salvador

Le anticipazioni di La promessa sono pronte a regalare nuove emozioni anche per la puntata di domani, 28 maggio, alle 16.40. Il pubblico di Canale 5 potrà scoprire cosa accadrà ai protagonisti della tenuta tra nuove rivelazioni, ritorni e misteri ancora da risolvere. Salvador sta ancora male, la cecità dovuta alle ferita da guerra non fa che peggiorare e Maria non si sente di lasciarlo solo ad affrontare tutto questo. La giovane, dunque, chiederà l’aiuto di Abel per aiutarla a guarire l’ex soldato, nonostante il medico e Jana siano sempre a bisticciare.

Le anticipazioni di La promessa rivelano che il medico darà un buon riscontro alla cameriera ovvero che la cecità di Salvador può essere curata ma da un esperto e specialista che sappia di preciso come trattare il problema del giovane. Petra, invece, incalzata dal fratello Feliciano, chiederà a Cruz di potergli dare un lavoro e un rifugio alla tenuta e quest’ultima accetterà di dare una mano alla donna mostrando generosità. Fernando gioca a carte scoperte rivelando ad Alonso che il vero motivo per cui vuole che Martina sposi Antonio è la possibilità di diventare più ricco e potente di lui ed ottenere finalmente la sua vendetta. Il nobile, insieme a sua moglie Margarita, stanno dunque spingendo la figlia ad unirsi in matrimonio con il figlio del duca, il più presto possibile.

La Promessa, riassunto delle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate de La Promessa? Alonso e Fernando non fanno altro che discutere, quest’ultimo in un impeto di rabbia rivela al fratello la vera ragione delle nozze combinate tra Martina e Antonio e questo non farà che peggiorare la situazione.

Jana e Abel continuano a discutere per la cura di Jimena ma, nonostante tutto, la cameriera convince la moglie di Manuel a farsi visitare dal medico durante l’ultimo periodo di gravidanza.











