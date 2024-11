La Promessa con le sue intriganti vicende continua a catturare non poco l’attenzione dei telespettatori, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di venerdì 29 novembre 2024. La nota soap opera spagnola va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39 e tiene incollati al televisore moltissime persone, queste sono curiose di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, novità e colpi di scena non mancano mai.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 29 novembre 2024, Manuel sarà furioso con i suoi genitori. Il motivo? Perché gli faranno credere che incontrerà un pilota ma il loro scopo è quello di farlo incontrare con Jimena. Durante il viaggio lui si accorgerà presto che si stanno recando nella casa dei Duchi de Los Infantes e sarà davvero deluso. Dopo aver chiesto all’autista di fermarsi dirà a Don Alonso che non potrà credere al fatto che lo abbia ingannato. Padre e figlio scenderanno dall’auto e tra loro scoppierà un’accesa discussione.

Durante l’acceso litigio con il figlio Don Alonso proverà a spiegargli perché lui e la madre lo hanno ingannato, a detta sua è importante che veda la moglie malata. Visibilmente furioso Manuel gli dirà che ha già chiesto ad Abel come sta Jimena e non intende vederla. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che nella puntata di venerdì 29 novembre 2024 i due torneranno alla Promessa dopo lo scontro. quando Cruz chiederà al figlio come è andata lui non le rivolgerà la parole.

Nel frattempo, dopo aver parlato con Don Alonso, Ayala deciderà di avvicinarsi a Margarita. A fargli cambiare idea è stato il fatto che abbia scoperto che la donna è in possesso di alcune quote della tenuta, inizierà quindi ad avvicinarsi a lei e alla figlia Martina. Chiederà anche scusa a quest’ultima perché non aveva capito subito che i pettegolezzi sulla fine del suo fidanzamento con Antonio l’hanno fatto soffrire. Le anticipazioni de La Promessa rivelano anche che Ayala parlerà con Margarita, nell’episodio di venerdì 29 novembre 2024 le chiederà di accompagnarlo al ricevimento dei marchesi di Palmar. L’invito del conte la stupirà molto, a quel punto lui le dirà che non ha voglia di andare da solo.