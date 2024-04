Anticipazioni La Promessa, puntata 4 aprile 2024/ Jana svela a Curro la verità sulle sue origini, ma lui…

La Promessa, anticipazioni 4 aprile 2024 su Canale 5

Domani pomeriggio, giovedì 4 aprile 2024, va in onda una nuova puntata de La Promessa su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Jana ha ormai deciso di rivelare a Curro tutta la verità sulle sue origini: lei, in realtà, è sua sorella. La speranza della ragazza è che lui non volti le spalle al suo passato, tuttavia il fratello fatica ad accettare la verità ed esita a dirlo a Martina.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 4 aprile 2024/ Matrimonio in crisi per Guido e Mariella?

Intanto Pia e Gregorio stanno attraversando un buon momento per il loro matrimonio, mentre continuano i litigi tra Lope e Salvador. In particolare, Romulo chiede loro di occuparsi di alcune faccende in paese, ma Salvador chiede che gli vengano affidati i compiti di Mauro. Il ragazzo, infatti, non vuole stare insieme al suo amico, dopo avergli confessato di amare Maria. Gli scontri tra Lope e Salvador, alla fine, indurranno Romulo a dare loro un ultimatum.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 4 aprile 2024/ Matteo saluta Maria prima della partenza, ma…

La Promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle ultime puntate de La Promessa in onda ieri e oggi sono tanti i colpi di scena che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. Manuel è sempre più limitato dalla presenza di Jimena al suo fianco, pronta a tenerlo sotto scacco in qualsiasi occasione. Il ragazzo, in particolare, rinuncia di partecipare alla Coppa Herzog Staackman mentre Jimena finge di aver avuto un colpo alla testa, procurandoselo da sola.

Intanto Martina ottiene la sua rivincita su Beatriz e riesce a convincere lo zio a cacciarla dalla tenuta. Si è registrato anche il grande ritorno di Cruz, che però ha mandato Elisa su tutte le furie poiché non informata del fatto e, per questo, si sfoga con Lorenzo. Intanto Jana ha deciso di rivelare tutta la verità a Curro: lui è suo fratello. La rivelazione arriva dopo che la ragazza ha trascorso un po’ di tempo nella casa in cui ha vissuto l’ultimo periodo insieme alla madre e al fratello.

Anticipazioni Endless Love, puntata 4 aprile 2024/ Kemal scopre che gli uomini di Emir lo stanno spiando

© RIPRODUZIONE RISERVATA