Con le sue intriganti vicende La Promessa continua a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. La nota soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e li lascia spesso a bocca aperta con tante novità e colpi di scena. Moltissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity oltre che sul piccolo schermo.

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, martedì 4 febbraio 2025. Queste rivelano che Cruz non riuscendo a riceve notizie su Manuel sarà alquanto tormentata. Sia Don Alonso che Maria Antonia proveranno a starle accanto e ad alleviare le sue preoccupazioni e le sue sofferenze per il figlio.

La Promessa, anticipazioni 4 febbraio 2025: Don Romulo fa un’inaspettata confessione a Catalina

Anche Jana apparirà non poco preoccupata e in ansia, non solo per il suo amato ma anche per suo fratello Curro. Le anticipazioni de La Promessa di martedì 4 febbraio 2025 fanno sapere che la ragazza avrà solo notizie deludenti e vecchie su Manuel e su suo fratello.

Nel frattempo Santos si vanterà con Lope di essere finalmente riuscito a conquistare Vera, stando alle anticipazioni qualcuno osserverà tutta la scena. Le novità però non sono ancora finite e stupiranno non poco i tantissimi fan de La Promessa. Cos’altro succederà nell’episodio di domani? In modo del tutto inaspettato Don Romulo confesserà a Catalina che Don Lorenzo e Cruz vogliono mandarla in manicomio.

