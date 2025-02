Nuove intriganti vicende terranno i tantissimi fan de La Promessa incollati al televisore, la nota soap opera spagnola tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione. In termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati. Tantissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli episodi, però, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Cosa succederà a La Promessa nella puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 6 febbraio 2025? In molti sono curiosi di saperlo e sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, come al solito novità e colpi di scena non mancheranno. Margarita apparirà molto felice per il regalo ricevuto da Ayala, l’uomo infatti è riuscito a stupirla donandole una preziosa perla. Lei naturalmente non può certo immaginare che si tratta dello stesso dono che il conte voleva dare a Petra.

La Promessa, anticipazioni 6 febbraio 2025: Pia in ansia, Cruz continua ad umiliarla

Non appena la governante vedrà la perla addosso alla marchesa sarà furiosa e penserà subito ad un modo per vendicarsi. Stando alle anticipazioni de La Promessa nella puntata che andrà in onda domani Beni deciderà di portare Diego a Badajoz per impedire a Gregorio di avvicinarsi al bambino. Intanto, per aiutare l’amica, Jana si trasferirà nella stanza della cameriera.

Cos’altro succederà a La Promessa? Le anticipazioni di giovedì 6 febbraio 2025 fanno sapere che Pia sarà sempre più tesa e a peggiorare la situazioni ci penerà Cruz con le sue continue umiliazioni. La marchesa la costringerà a fare i lavori della casa più terribili. Nel frattempo Don Romulo sgriderà Santos per aver parlato di Vera in quel modo con Lope, lui però manifesterà un atteggiamento di sfida e continuerà a comportarsi come vuole.

