In arrivo nuovi colpi di scena a La Promessa che terranno i telespettatori col fiato sospeso, tante saranno infatti le novità nei prossimi episodi. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e con le sue intriganti vicende riesce ad incuriosire quotidianamente i suoi tantissimi fan. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 7 febbraio 2025, gli episodi oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Stando alle anticipazioni de La Promessa nella puntata di domani assisteremo ad uno scontro fisico tra Santos e Lope, Vera però riuscirà a calmarli prima che la situazione degeneri ancora di più. Intanto Tadeo si recherà da Catalina per chiederle di aiutare insieme a lui Adriano, il figlio del suo mezzadro che si occupa con scarsi risultati della gestione dei suoi terreni. Lei però non si fiderà, avrà paura che sia solo un inganno.

La Promessa, anticipazioni 7 febbraio 2025: Don Alonso dolce con Maria Antonio, ha capito le intenzioni di Cruz

Cos’altro succederà a La Promessa nell’episodio di venerdì 7 febbraio 2025? Le anticipazioni fanno sapere che Don Gregorio vorrebbe riavvicinarsi alla tenuta, per proteggere Pia però Don Alonso non glielo permetterà. La cameriera apparirà comunque preoccupata perché teme che possa ritrovarsi ad avere ancora a che fare con il violento marito. Nel frattempo Don Lorenzo continuerà a pensare al commercio delle marmellate, pensa che sia arrivato il momento di prendere contatti con l’esercito e produrre in grosse quantità. Sarà anche disposto ad abbassare la qualità, a differenza di Lope e Catalina che puntavano soprattutto su quello.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano anche che nella puntata di domani Don Alonso apparirà molto dolce nei confronti di Maria Antonia, troverà in lei un inaspettato conforto. Nei confronti della moglie, invece, sarà ancora diffidente perché teme che per fare del male a sua figlia sia pronta a mettere in atto altri piani. Il marchese ha capito che l’intento di Cruz è quello di mandare Catalina in manicomio.