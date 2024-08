Anticipazioni La Promessa, puntata 9 agosto 2024 su Canale 5

Torna l’appuntamento con La Promessa, la soap opera spagnola campione d’ascolti trasmessa nel pomeriggio di Canale 5. Cosa succederà nella nuova puntata in onda venerdì 9 agosto 2024? Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che Cruz comincerà ad avere dubbi sull’interesse di Curro verso il marito e lo stato economico della tenuta. Per questo motivo Cruz chiederà a Petra di capire cosa nascondono i due uomini; intanto Jimena dopo averci provato con Manuel farà un altro passo falso con lui organizzando un pranzo dai suoi genitori senza però coinvolgere il marito costringendolo così a dover subire la presenza dell’altro uomo.

Intanto Simona rivelerà a tutti che le lettere ricevute non sono state scritte dai figli, ma in realtà sono opera di Carlos, ma nonostante la bugia tutta la servitù comprenderà la scelta della donna rassicurandola e non facendole pesare questa menzogna. Ma non finisce qui, visto che Simona riceve poco dopo la visita del figlio.

quello che invece la mette davvero in difficoltà è l'arrivo di suo figlio.

La promessa anticipazioni 9 agosto 2024: la storia tra Manuel e Jimena ha una nuova crisi

Ma le anticipazioni de La promessa di venerdì 9 agosto 2024 non finiscono qui, visto che durante la puntata trasmessa su Canale 5 i telespettatori della soap opera turca potranno vedere anche Jana interrompere la relazione con Abel. La donna finalmente trova il coraggio e decide di mettere la parola fine alla storia d’amore con Abel.

Intanto Romulo, pur avendo scoperto della sua malattia, continua a lavorare spingendo Abel e Jana ad intervenire per evitare il peggio. La storia tra Manuel e Jimena ha una nuova crisi a causa della scelta di Jimena di organizza un pranzo con il consorte che farà buon viso a cattivo gioco. Dove eravamo rimasti? Ricordiamo che nelle precedenti puntate Feliciano confida a Petra di aver detto tutta la verità sull’assassinio del padre, mentre Alonso affida la contabilità a Curro senza però farlo presente a Cruz.