Anticipazioni La promessa, puntata 9 maggio 2024/ Manuel rassicura Jimena dopo la discussione con Cruz

Anticipazioni La promessa, 9 maggio 2024: Manuel rassicura Jimena

La promessa torna in onda domani pomeriggio, giovedì 9 maggio 2024, con una nuova imperdibile puntata come sempre su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Maria si sente responsabile della situazione venutasi a creare tra Lope e Salvador e, per questo motivo, decide di confidarsi con Teresa ammettendo di soffrire parecchio. Intanto permangono le tensioni tra Cruz e Jimena, dopo che quest’ultima non ha accettato l’idea della suocera di far realizzare una culla in legno pregiato per il nascituro.

La marchesa è entrata in conflitto con la nuora e, di fronte alla ribellione della ragazza, deciderà di confidarsi con Manuel, al quale rivelerà la discussione avuta con lei. Jimena però, a sua volta, spiegherà al marito di non volersi affatto sottomettere alla prepotenza di Cruz e ammetterà di sentirsi trascurata da lui. Alla fine, per ripristinare l’armonia in famiglia e riportare il sorriso sul volto della moglie, Manuel le confermerà che per il bebè in arrivo verrà utilizzata la vecchia culla, quella dove lei è cresciuta da piccola.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa in onda come sempre su Canale 5, Simona e Candela hanno messo in atto una vera e propria ribellione nella tenuta. Le due cameriere sono molto preoccupate per la scomparsa di Don Carlos e, per questo motivo, sono disposte a tutto pur di aiutare le ricerche del loro insegnante. Tuttavia Pia ha deciso di bloccarle all’interno della tenuta, punendole per non aver adempiuto ai propri doveri. La cuoca e la cameriera architettano così un piano per uscire dalla villa e proseguire le proprie ricerche.

Non contente, Simona e Candela decidono di organizzare uno sciopero contro Pia, che le tiene recluse nella tenuta, ma il loro gesto metterà in seria difficoltà l’intera servitù. Intanto Cruz ha un’accesa discussione con Jimena, dopo aver rivelato alla nuora di voler far realizzare una culla in legno pregiato per il nascituro. La ragazza tuttavia si ribella e non accetterà le imposizioni della suocera, la quale sarà indispettita dall’atteggiamento della nuora.











