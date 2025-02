La Promessa come ogni settimana terrà compagnia ai telespettatori anche durante il weekend e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e spesso lascia tutti con il fiato sospeso con le sue intriganti vicende, colpi di scena e novità non mancano mai. Gli episodi oltre che in televisione sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alle puntate de La Promessa che verranno trasmesse sabato 1 e domenica 2 marzo 2025. Cosa succederà? Don Romulo sarà molto preoccupato per Diego, Petra però continuerà ad insistere per affidare il bambo a suo padre, Don Gregorio. Il maggiordomo sarà costretto a prendere una drastica decisione per non assecondare questa scelta. Intanto ci saranno catastrofiche conseguenze al fronte per colpa della spavalderia di Curro, il suo commilitone Paco verrà gravemente ferito. Nel frattempo Salvador e Jana riveleranno a Romulo cosa sta accadendo davvero a Lope, Santos però ascolterà tutto e sarà pronto a mettere in difficoltà il suo rivale.

La Promessa, anticipazioni 1-2 marzo 2025: Don Alonso chiede a Maria Antonia di lasciare la tenuta

Un po’ sospettosa Cruz metterà con le spalle al muro Maria Antonia e Don Alonso, chiederà loro se stanno nascondendo qualcosa e se si siano avvicinati troppo. Entrambi negheranno e quando resteranno da soli continueranno a ribadire che non c’è nulla tra loro, lui però la inviterà a lasciare la tenuta per evitare che la situazione degeneri.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere cosa succederà nell’episodio di domenica 2 marzo 2025, Santos non si lascerà sfuggire l’occasione di divulgare il segreto di Lope. Alla tenuta arriverà una lettera che riporterà un po’ di serenità, ne arriverà anche una indirizzata a Jana. Don Alonso scatenerà il risentimento di Petra rimproverandola, lei per sfogarsi scaricherà tutta la sua frustrazione sugli altri domestici. Maria deciderà di parlare con Virtudes, il loro incontro però creerà dei problemi a Simona. A la Promessa tornerà il medico che ha in cura Ayala e li informerà di aver scoperto la causa del suo malore, rivelerà che il conte è stato avvelenato.

