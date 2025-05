Come sempre La Promessa terrà compagnia ai suoi tantissimi fan anche durante il weekend e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti senza fiato. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Anticipazioni Beautiful, 10 maggio 2025/ Ridge onora Eric, Steffy torna da Los Angeles e va a trovare Finn

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Le anticipazioni trapelate sul web in merito alla puntata che verrà trasmessa sabato 10 maggio 2025 rivelano che Petra durante un momento di premura eccessiva nei confronti di Santos arriverà addirittura a confonderlo con Feliciano, infatti rivelerà di essere poco lucida.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane/ Liam sta per morire: la richiesta a Steffy e Hope

La Promessa, anticipazioni 10-11 maggio 2025: incidente per Marcelo e Santos, il secondo si ammala

Altre interessanti novità cattureranno l’attenzione dei telespettatori durante il weekend. Stando alle anticipazioni ci sarà ancora tanta tensione tra Catalina e Alonso, Maria invece resterà molto delusa nel momento in cui il suo incontro con Salvador salterà. Nel frattempo Cruz sarà sotto pressione e sfogherà la sua rabbia contro Jana, Manuel però cercherà in tutti i modi di riportare il sereno.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di domenica 11 maggio 2025 un incidente spazzerà via la quite della tenuta. Cosa succederà? Marcelo e Santos, durante una disavventura al fiume, finiranno nell’acqua gelida. Il clima alla Promessa era già molto teso e questo peggiorerà non appena Santos si ammalerà.

Un posto al sole anticipazioni 9 maggio 2025/ Giulia sogna le nozze, Michele si imbatte ancora in Agata

Jana e Manuel ripensano ad un doloroso ricordo, Vera ribadisce il suo amore per Lope

Nella puntata de La Promessa di oggi, venerdì 9 maggio 2025, la duchessa resterà senza parole quando verrà a conoscenza del fidanzamento ufficiale tra Vera e Lope. Intanto Teresa continuerà ad incoraggiare il marito, nonostante stia commettendo molti errori alla tenuta.

Manuel e Jana rivivranno un doloroso ricordo, quello del rapimento di Curro. Il ragazzo vorrà rintracciare Gregorio perché è l’unico che conosce tutta la verità. Tra Vera e sua madre ci sarà un incontro commovente, le anticipazioni fanno sapere che la ragazza rinnoverà il suo amore per Lope e sarà decisa a non lasciarsi più influenzare da nessuno.