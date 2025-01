La Promessa non si ferma nemmeno durante il weekend e continua ad appassionare sempre di più i telespettatori, questi puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative agli episodi che verranno trasmessi su Reta 4 sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025. Nella puntata di domani Cruz darà un ultimatum a Pia, le concederà solo due giorni per portare via dalla tenuta suo figlio. Lei è convinta che sia stata Don Riccardo ad avvertire i marchesi e in preda alla rabbia lo affronterà.

Jana continuerà a prendersi cura del piccolo Diego ma non migliorerà. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Cruz cercherò di capire se c’è qualcosa di più di un’amicizia tra Blanca e suo figlio. Lei apparirà infastidita e chiederà al giovane marchese di fare chiarezza con la madre in merito al loro rapporto per evitare che vengano travolti dai pettegolezzi. Intanto Pelayo e Catalina attendono le azioni di Javier Bernal, lui però deciderà improvvisamente di non fare affari con loro. Don Lorenzo proverà a convincere Catalina a cedere l’attività, lei però si arrabbierà molto. Petra rivelerà a Pia di essere stata lei ad avvertire Cruz della presenza di Diego, ciò causerà tensione tra il personale.

La promessa, anticipazioni 11 e 12 gennaio 2025: Lope triste per la rottura con Vera, anche i suoi piatti ne risentiranno

I colpi di scena a La Promessa non sono ancora finiti, stando alle anticipazioni nell’episodio che andrà in onda domenica 12 gennaio 2025 sarà ancora tanta la tensione tra Catalina e Pelayo. Una rivelazione del conte in merito ad un piano contro la giovane marchesa potrebbe far tornare il sereno. Intanto Vera noterà che a causa della loro rottura Lope sarà molto triste, e il suo stato d’animo avrà anche delle ripercussioni in cucina, i suoi piatti infatti non saranno buoni come prima.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Simona sarà molto preoccupata per la salute della figlia. Spinto da Cruz Don Alonso proverà ad allontanare dalla tenuta Ayala, la sua risposta però lo spiazzerà. Il conte infatti gli dirà che ha un motivo per preciso per non andare via. Nel frattempo Blanca proporrà una soluzione a Manuel e Jana che però non tutti potrebbero accettare.