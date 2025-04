Come sempre La Promessa terrà compagnia ai telespettatori anche durante il weekend e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti a bocca aperta. La soap opera spagnola va in onda tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 12 aprile 2025/ Botteri felice, Adelaide torna a casa

Non solo sul piccolo schermo, gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nelle puntate che verranno trasmesse sabato 12 e domenica 13 aprile 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Jana svelerà a Manuel tutti i dettagli del piano architettato per salvare Pia simulando la sua morte. Intanto Catalina dirà a Martina che vuole rintracciare Pelayo per poter chiudere in modo definitivo con il suo passato.

Anticipazioni Beautiful, 12 aprile 2025/ R.J. rassicura Luna, Finn torna da Hope turbato, c'entra Deacon

La Promessa, anticipazioni 12 aprile 2025: Martina accetta le condizioni del Conte, lui è spiatato

Novità e colpi di scena non mancheranno nell’episodio che andrà in onda domani. Stando alle anticipazioni de La Promessa Catalina sarà convinta che solo dopo aver chiuso davvero con Pelayo potrà andare avanti e farsi una nuova vita.

Nel frattempo, dopo aver riflettuto a lungo insieme a Curro, Martina deciderà di accettare il fatto che la madre sposi Ayala. Il conte però le riserverà una spiacevole e inaspettata sorpresa, quale? Le dirà che non è riuscita a perdonarla per quello che ha fatto ed è per questo che la manderà lo stesso in convento.

Beautiful, anticipazioni americane: Deacon aggredisce Carter/ Daphne e Walton sempre più vicini

La Promessa, anticipazioni 13 aprile 2025: Cruz prova a cacciare Maria Antonia

Anche nella puntata che verrà trasmessa domenica, 13 aprile 2025, le novità non mancheranno. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che scoppierà un litigio in cucina tra Simona, Lope, Candela e Don Lorenzo, saranno però i domestici ad avere la meglio. Loro riusciranno a tenere segreta la ripresa del business delle marmellate e negheranno il loro coinvolgimento.

Intanto Don Riccardo metterà Donna Petra in guardia e la inviterà a stare lontana da Santos. Cos’altro succederà? Jana e Manuel torneranno a parlare del loro futuro insieme, invece Cruz cercherà ancora di mandare via dalla tenuta Maria Antonia, lei però vuole restare. La situazione tra loro era già delicata e continuerà a peggiorare.