Come ogni settimana La Promessa non si ferma nemmeno durante il weekend e tiene compagnia ai telespettatori con tante intriganti vicende che li lasciano spesso con il fiato sospeso. L’amata soap opera spagnola va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19.39, moltissime sono le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Stando alle anticipazioni trapelate sul web nella puntata de La Promessa in onda domani, sabato 15 febbraio 2025 la tragica morte di Pia getterà tutti nello sconforto. Il marchese correrà subito ai ripari facendo diffondere la notizia che la donna abbia lasciato la Promessa nascondendo quindi il suicidio. Intanto Martina affronterà Ayala pubblicamente e lo accuserà di essere il mandante dell’appuntamento con Asdrubal. Tra Adriano e Catalina ci sarà invece meno tensione, infatti faranno importanti passi nella loro relazione.

Maria si arrabbierà molto con Petra per aver distribuito i suoi manoscritti, Lope invece verrà aggredito. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Virtudes scoprirà che la madre a sua insaputa è andata a trovare suo figlio e deciderà di affrontarla. Intanto Maria Antonia vivrà una delicata situazione perché è preoccupata per Cruz ma non può ignorare l’interesse che inizia a provare per Alonso.

Le anticipazioni de La Promessa svelano poi cosa accadrà domenica 16 febbraio 2025, queste rivelano che tra Maria Antonia e Alonso scatterà un bacio. Nonostante l’insistenza di Salvador per saperne di più Lope deciderà di non dire nulla in merito a ciò che gli è successo. Nel frattempo Virtudes non avrà intenzione di chiarirsi con Simona e questo farà nascere nuove tensioni. Intanto Pia verrà sepolta in solitudine, nessuno infatti sarà presente per darle l’ultimo addio.

