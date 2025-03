La Promessa non si ferma nemmeno durante il weekend e incuriosisce sempre di più i suoi tantissimi fan con le sue intriganti vicende. Quotidianamente tante sono le novità e i colpi di scena che catturano non poco l’attenzione dei telespettatori, questi puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio. La soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni de La Promessa trapelate sul web rivelano che nell’episodio di sabato 15 marzo 2025 Ayala si difenderà dalle calunnie di Petra, lei lo accusa di aver pianificato il suo avvelenamento solo per incastrare Martina e convolare a nozze con Margarita. Intanto, Don Romulo e Don Riccardo inizieranno a controllare Santos e Lope per evitare che si scontrino arrivando di nuovo alle mani. Il loro intervento, però, non servirà a tranquillizzare Lope che continuerà ad essere preoccupato per Vera.

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena. Stando alle anticipazioni nella puntata di domenica 16 marzo 2025 Cruz sarà sempre più irritata e la situazione di Martina contribuirà a peggiorare la situazione. Nel frattempo Martina proverà ad abituarsi alla vita in sanatorio e ringrazierà Juana, la sua compagna di stanza, per il suo sostegno. Candela e Simona pensano che siano esagerate le richieste dei suoceri di Virtudes, temono che stiano nascondendo qualcosa.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di domenica 16 marzo 2025 il rapporto tra Adriano e Catalina si consoliderà sempre di più, nonostante Cruz abbia provato ad ostacolarli. Nel frattemoi Jana sarà molto preoccupata per Manuel e Curro, avrà anche paura di non poter aiutare Pia perché Petra continua a tenerla d’occhio.

