La Promessa tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, spesso le intriganti vicende lasciano tutti con il fiato sospeso. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo sul piccolo schermo, gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nelle puntate che verranno trasmesse sabato 19 e domenica 20 aprile 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Manuel e Jana parleranno delle condizioni di salute di Donna Pia. Lei confesserà di essere stata costretta ad agire di nascosto, con l’aiuto di Don Romulo, per il bene dell’ex governante e di suo figlio.

La Promessa, anticipazioni 19 aprile 2025: acceso litigio tra Don Alonso e Don Lorenzo, interviene Cruz

Nella puntata che andrà in onda domani Curro chiederà a Martina di fare una passeggiata in giardino per smaltire la tensione accumulata nell’ultimo periodo. Intanto, tra Don Alonso e Don Lorenzo la discussione diventerà sempre più animata. Mentre litigheranno in modo accesso verranno interrotti da Cruz che proverà a farli calmare.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di sabato 19 aprile 2025 Salvador e Maria finiranno per accusarsi a vicenda di non aver consultato il prete per l’organizzazione del loro matrimonio. Apparirà alquanto evidente che tra loro è cambiato qualcosa, riusciranno a lasciarsi ogni incomprensione alle spalle?

La Promessa, anticipazioni 20 aprile 2025: Catalina e Pelayo cercano di recuperare il loro rapporto, Manuel aiuta Pia

I tantissimi fan della soap opera spagnola assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio che andrà in onda domenica 20 aprile 2025. Le anticipazioni rivelano che Pelayo e Catalina cercheranno di recuperare il loro rapporto. Intanto Jana è convinta che Manuel li aiuterà a salvare Pia, Don Romulo invece dirà al marchesino che occhi indiscreti si sono accorti che ha passato del tempo con la cameriera.

Al ragazzo il maggiordomo dirà che dovrà informare Don Alonso, lui però gli chiederà del tempo con la promessa che sarà lui stesso a parlare con i suoi genitori non appena avrà l’occasione giusta. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Pia, con l’aiuto di Manuel, lascerà presto la grotta e si trasferirà nella vecchia capanna di Ramona.