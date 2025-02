La Promessa tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend con le sue intriganti vicende, infatti va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39. Quotidianamente tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena della soap opera spagnola, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati. Non solo sul piccolo schermo, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 24 febbraio 2025/ Brutte notizie per Adelaide, Umberto la raggiunge

Ma cosa succederà ai protagonisti nelle puntate che verranno trasmesse durante il weekend? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, nell’episodio de La Promessa di sabato 22 febbraio 2025 Riccardo suggerirà di organizzare in memoria di Pia un tributo al cimitero da parte delle sue amiche. Petra si dirà subito il contrario, il marchese invece apparirà titubante perché teme che la cosa attiri troppo l’attenzione. Romulo deluderà tutti, intanto Manuel confiderà a José di avere paura che Curro possa morire al prossimo attacco. Lui però lo rassicurerà dicendogli che ha un rischioso piano per salvarlo dalla trincea.

Anticipazioni Beautiful, puntate 22 febbraio 2025/ Steffy torna a casa con Finn, lui mette in guardia Liam

La Promessa, anticipazioni 22-23 febbraio 2025: il conte de Ayala stupisce Martina

Ci saranno altre interessanti novità nei prossimi episodi della soap opera spagnola. Stando alle anticipazioni de La Promessa Petra se la prenderà con Simona e Candela nella puntata che verrà trasmessa domenica 23 febbraio 2025. Intanto, il conte de Ayala regalerà un prezioso collier a Martina, un gesto che la stupirà molto. Salvador, invece, regalerà un diario a Maria.

Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Candela si lascerà sfuggire alcuni intimi segreti di Virtudes, l’intenzione di Lope sarà quella di intervenire e di mandarla via dalla cucina. Nel frattempo, per commemorare Pia, Riccardo proporrà un omaggio nel cortile della Promessa, Catalina invece scriverà una lettera ad Adriano per chiedergli scusa. Romulo proverà ad aiutare Riccardo, infatti per permettere l’omaggio a Pia, agirà da intermediario con il marchese.

Un posto al sole, anticipazioni 21 febbraio 2025/ Alice tradirà Michele? Saviani sarà in grave pericolo