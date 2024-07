Anticipazioni La promessa, 22 e 23 luglio 2024: Ramona è stata ritrovata

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 22 e martedì 23 luglio 2024, vanno in onda le nuove puntate de La promessa come sempre su Canale 5; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Pelayo è messo alle strette da Cruz, che gli ricorda il loro piano, ovvero sposare Catalina e portarla via dalla tenuta; nel frattempo Ramona è stata ritrovata all’interno di una grotta nel bosco, Jana avvisa Curro e si dice preoccupata per la salute mentale della donna.

Intanto Feliciano e Teresa sono sempre più vicini e la donna arriva a litigare con Petra, la quale le impone di stare lontana da suo fratello; l’uomo però minaccia Petra e le ordina di non importunare più Teresa. Inoltre, proseguendo con le anticipazioni de La promessa, Catalina viene sorpresa da Pelayo con un’ampia somma di denaro che la ragazza assicura provenire dall’ordine delle marmellate da parte di un hotel madrileno; Manuel, invece, ha deciso di tornare a volare per superare il lutto per la morte del figlio e Cruz e Jimena, dopo una resistenza iniziale, si sono fatte convincere da Alonso che sia la soluzione migliore per il ragazzo e sembrano aver dichiarato comprensione nei suoi confronti.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, Catalina e Pelayo hanno organizzato un brindisi per celebrare il successo in affari con la produzione e la vendita di marmellate; i due hanno invitato tutta la servitù e anche le donne del paese che hanno collaborato con loro, tuttavia Cruz rimprovera Catalina per la scarsa sensibilità dimostrata in seguito alla morte del figlio di Manuel e Jimena.

Nel frattempo Manuel fa una scoperta su Ramona e si convince sempre più che Cruz sia direttamente coinvolta nella misteriosa scomparsa della donna, al punto da affrontarla; intanto, Petra e Feliciano sono sempre più distanti, non solo per la decisione dell’uomo di trascorrere una serata con Lope e Salvador, ma anche per il suo sempre più graduale avvicinamento a Teresa…