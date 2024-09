Anticipazioni La promessa, 25-26 settembre 2024: Abel allontana i dubbi su suo padre

La promessa torna in onda nei pomeriggi di Canale 5 con due nuove ed attesissime puntate, in programma oggi e domani pomeriggio, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, il padre di Abel fa una visita a sorpresa alla tenuta ma c’è qualcosa di strano nell’uomo. Jana infatti sospetta di lui e ne parla anche con Manuel; anche lui nutre un po’ di scetticismo, ma Abel cerca di rassicurare tutti quanti che non c’è nulla di strano e allontana così i dubbi sulla figura paterna.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 25-26 settembre 2024/ Umberto vuole ostacolare Marcello

Intanto è arrivato il giorno della partenza di Leonor, destinazione New York; la ragazza decide di abbandonare la tenuta nel silenzio e nella discrezione più assoluta, senza nemmeno salutare Cruz, e di volare verso l’America dove vorrebbe approfondire il suo progetto futuro legato al mondo della moda.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate de La promessa, Leonor e Martina si sono riconciliate dopo i dissapori mentre permane la tensione tra Manuel e i genitori; il ragazzo ha infatti deciso di riprendere a volare, ma viene rimproverato da Cruz e Alonso. Intanto tiene ancora banco il misterioso furto dell’orologio di Lorenzo e la principale sospettata è Maria, che è stata allontanata da Cruz dalla Promessa; la cameriera, nel frattempo rimpiazzata dalla neo-arrivata Vera, può però contare sul supporto degli amici che credono nella sua innocenza.

Anticipazioni The Family, puntate 25-26 settembre 2024/ Aslan e Devin, lite sulla custodia dei figli di Leyla

Intanto Abel e Salvador sono insospettiti dai comportamenti di Jeronimo e Pelayo, che nel mentre litigano per via della proposta di matrimonio che il Conte ha rivolto a Catalina; nel frattempo Eusebio Bueno sbarca alla tenuta ma Abel reagisce male alla visita a sorpresa del padre, mentre Catalina e Pelayo si chiariscono e arriva la fatidica proposta di matrimonio di Feliciano a Teresa.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Gli appuntamenti televisivi con La promessa di oggi e domani pomeriggio, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2024, vanno in onda su Canale 5 alle ore 16.35; per chi fosse impossibilitato a seguire le puntate sul piccolo schermo può usufruire del servizio streaming fornito dalla piattaforma di Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntate 25-26 settembre 2024/ Volo d'affari per Hope e Thomas, Liam preoccupato