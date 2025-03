La Promessa ogni settimana tiene compagnia ai suoi tantissimi fan anche durante il weekend e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti a bocca aperta. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo sul piccolo schermo, gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà nelle puntate che verranno trasmesse sabato 29 e domenica 30 marzo 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che l’intenzione di Curro sarà quella di salvare Martina e si precipiterà da lei con la complicità di Manuel. Il ragazzo riuscirà ad introdursi nel giardino del manicomio e porterà via la sua amata dopo averla coperta con una giacca, ad un certo punto però scatterà l’allarme e saranno costretti a fuggire.

La Promessa, anticipazioni 29 marzo 2025: la presenza della duchessa de Carril stupisce Margarita, Don Romulo preoccupato

Molte altre saranno le novità nell’episodio di domani, sabato 29 marzo 2025. Stando alle anticipazioni c’erano solo quattro nomi nella lista degli invitati che Margarita aveva dato a Santos, infatti resterà molto sorpresa quando vedrà la duchessa de Carril. La marchesa chiederà quindi a Salvador di indagare.

Intanto, dopo essere stato informato del fatto, Don Riccardo avrà il sospetto che sia stata Petra ad organizzare tutto. Nella puntata de La Promessa di domani avrà anche il timore che lo scopo della domestica fosse quello di screditarlo agli occhi dei nobili, lei però negherà di essere l’artefice di tutto.

La Promessa, anticipazioni 30 marzo 2025: Vera rivede la madre e scappa via, Adriano vuole conquistare Catalina

Sono trapelati interessanti spoiler anche in merito all’episodio che andrà in onda domenica 30 marzo 2025. Cosa succederà? Vera riceverà il compito di servire i dolci durante la merenda ma quando si troverà di fronte alla madre scapperà via.

La duchessa correrà dietro a Vera e le chiederà di fermarsi per poter parlare, la ragazza però la pregherà di fare finta di non averla vista e di fingere che sia ancora morta. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Adriano desidera fare una bella figura e conquistare Catalina, infatti si presenterà alla cena con abiti eleganti.