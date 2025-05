Come al solito La Promessa terrà compagnia ai telespettatori anche durante il weekend e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Puntata dopo puntata sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti senza fiato. La nota soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Non solo in televisione, gli episodi de La Promessa sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Le anticipazioni trapelate sul web in merito alla puntata di sabato 3 maggio 2025 rivelano che Manuele e Jana saranno pronti a sposarsi e lei mostrerà il suo abito da sposa a Maria. La cameriera la metterà in guardia dicendole che per essere davvero felici dovrà raccontare al suo amato tutto si di lei e sul suo passato.

La Promessa, anticipazioni 3 maggio 2025: Vera scopre che la madre ha avuto un confronto con Cruz

I tantissimi fan della soap opera spagnola assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio di domani. Le anticipazioni svelano che Don Alonso prenderà in mano il business delle marmellate con lo scopo di lasciarlo in gestione a colei che ha creato l’attività e l’ha sempre gestita con amore e attenzione, si tratta di Catalina.

Nel frattempo Vera scoprirà che sua madre, la duchessa De Carril, ha ottenuto un confronto privato con Cruz e ha paura che abbia confessato tutto alla marchesa. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che Lope prometterà alla sua amata che la aiuterà a scoprire cosa si sono dette le due donne.

La Promessa, anticipazioni 4 maggio 2025: Petra accusa duramente Teresa, Jana confessa la verità a Manuel

Ci saranno interessanti colpi di scena anche nell’episodio di domenica 4 maggio 2025. Stando alle anticipazioni Petra aggredirà Teresa accusandola di aver dimenticato Feliciano troppo velocemente e la sgriderà per il suo matrimonio con Marcelo. Mentre la governante la accuserà duramente la cameriera non riuscirà a nascondere il suo profondo dolore. Intanto Pelayo sarà in difficoltà anche in cucina perché i cuochi non si fidano più di lui.

Catalina inviterà il suo fidanzato a lottare per riconquistare la fiducia e il rispetto di Simona, alla quale dovrà dimostrare che merita la sua stima. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che Marcelo continuerà a commettere degli errori, infatti riceverà duri rimproveri sia da parte di Santos che da parte di Teresa, quest’ultima apparirà sempre più preoccupata. Cos’altro succederà? Jana troverà il coraggio di confessare a Manuel tutta la verità su di lei.