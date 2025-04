Le intriganti vicende de La Promessa continuano a catturare sempre di più l’attenzione di moltissimi fan che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei prossimi episodi. Quotidinamente sono tantissime le persone che restano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena e spesso rimangono con il fiato sospeso. L’amata soap opera spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.39 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

La soap tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend, cosa succederà negli episodi di sabato 5 e domenica 6 aprile 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web, nella puntata de La Promessa di domani la decisione di Catalina metterà in imbarazzo Adriano e dopo una lunga riflessione deciderà di mettere fine alla loro relazione. La marchesina sarà distrutta a causa dell’ennesimo abbandono, sulla spalla del fratello si lascerà andare ad un duro sfogo durante il quale non riuscirà a trattenere le lacrime.

La Promessa, anticipazioni 5 aprile 2025: Vera e Lope vicini, Pia di nuovo da sola

Altre interessanti novità terranno i telespettatori incollati al televisore domani, le anticipazioni rivelano che Vera confiderà i suoi pensieri e le sue preoccupazioni a Lope e questo li farà riavvicinare, per la loro storia d’amore potrebbe esserci ancora una speranza. Intanto Maria e Jana saranno costrette a tornare alla Promessa dopo aver trascorso un po’ di tempo con Pia.

La cameriera resterà di nuovo da sola nella grotta e la situazione sarà sempre più preoccupante. Nel frattempo Virtudes tornerà dalla visita ad Alfonso e porterà una brutta notizia alla tenuta, di che si tratta? I suoi suoceri e suo figlio sono spariti.

La Promessa, anticipazioni 6 aprile 2025: Ayala non procede contro Martina, Cruz annulla il concerto

Colpi di scena e novità non mancheranno nemmeno nell’episodio che verrà trasmesso domenica 6 aprile 2025. Le anticipazioni de La Promessa fanno sapere che Ayala dirà a Margarita e Curro che non procederà contro Martina, infatti non ha intenzione né di mandarla in prigione né di farla tornare in sanatorio. Non appena la marchesina tornerà alla tenuta, però, il conte rivelerà una novità che sconvolgerà tutti.

Nel frattempo Petra troverà le prove che dimostrano che è stato Santos a mandare l’invito dalla duchessa De Carril, la posizione del ragazzo sarà molto difficile. Catalina, dopo aver ricevuto le scuse da Cruz, prometterà che non le causerà più problemi. La marchesa, però, apparirà comunque molto nervosa e deciderà di annullare il concerto che aveva organizzato per festeggiare il ritorno di Manuel. A peggiorare la situazione ci penserà Don Lorenzo rivelando una sconvolgere notizia.