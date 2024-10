Anticipazioni La promessa, 7-8 ottobre 2024: Curro gravemente ferito durante la battuta di caccia

Nuovi appuntamenti con La promessa oggi e domani, lunedì 7 e martedì 8 ottobre 2024; secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Cruz e Lorenzo hanno messo in atto il proprio piano per sbarazzarsi di Curro durante la battuta di caccia. Il ragazzo viene infatti ferito da un colpo di fucile e viene fatto passare come un incidente involontario, ma anche Feliciano viene raggiunto dai proiettili e anche le sue condizioni di salute destano grande preoccupazione.

Dopo lunghe discussioni tra i medici, alla fine viene stabilito che Curro verrà operato alla Promessa; Cruz però vuole la sua morte e, così, farà di tutto per ritardare l’operazione che potrebbe salvarlo. La Marchesa chiede così al dottor Sandoval, il medico chirurgo chiamato da Manuel alla tenuta per prendersi cura di Curro, di operare per primo Feliciano, colpita dalle lacrime e dalle suppliche di Petra affinché il figlio si salvi. Intanto Maria continua ad essere confinata a casa di Ramona; Cruz infatti non intende riassumerla e, per questo motivo, la cameriera inizia a cercare un nuovo lavoro altrove.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, Jana si è scusata con Manuel per la reazione al suo regalo e tra i due torna il sereno. Intanto Simona soffre per la lontananza di Candela, che ha abbandonato la tenuta forse in maniera definitiva, e decide suo malgrado di accettare l’aiuto di Vera in cucina; Maria, intanto, è ancora lontana dalla Promessa e tutti sono preoccupati per lei, a cominciare da Salvador che vive una profonda crisi.

Manuel, Martina e Catalina hanno cercato di intercedere per Maria parlando con Cruz, che però si rifiuta di riassumerla; la Marchesa, nel frattempo, continua ad agire assieme a Don Lorenzo nell’ombra con l’obiettivo di uccidere Curro durante la battuta di caccia e farlo passare come un incidente. Intanto, dopo le recenti tensioni seguite al rifiuto della proposta di matrimonio, Catalina decide di riavvicinarsi a Pelayo e di riconciliarsi con lui.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La promessa va in onda tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, nelle serate di Rete 4 a partire dalle ore 19.35 circa; è possibile seguire le puntate anche in streaming, accedendo alla piattaforma di Mediaset Infinity.