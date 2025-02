A differenza di molte altre fiction La Promessa non si ferma nemmeno durante il weekend e con le sue intriganti vicende tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, colpi di scena e novità di certo non mancano mai. Oltre che sul piccolo schermo, dove vengono trasmessi tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4, gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà a La Promessa nelle puntate che andranno in onda nel fine settimana? Stando alle anticipazioni nell’episodio di sabato 8 febbraio 2025 scoppierà una terribile discussione tra Ayala e Martina. La ragazza in preda alla furia minaccerà la madre dicendole che se sposerà il Conte lei interromperà ogni rapporto tra di loro. Intanto Cruz cercherà di non pensare ai suoi problemi familiari, per distrarsi deciderà di partecipare ad una festa organizzata dai marchesi de Soto Blanco. La marchesa chiederà al sarto di Maria Antonia di realizzare nuovi abiti per presentarsi al meglio all’evento.

La Promessa, anticipazioni 8-9 febbraio 2025: il piano di Cruz è fallito, Pia terrorizzata da Gregorio

Nell’episodio de La Promessa di sabato 8 febbraio 2025 Teresa invierà una lettera alla tenuta per comunicare che si recherà con la sua nuova signora negli Stati Uniti. Quel ruolo avrebbe potuto averlo Maria ed è per questo che Salvador si sentirà in colpa. Pia sta vivendo un momento davvero delicato e apparirà molto vulnerabile, notando la sua sofferenza Don Riccardo le manifesterà il suo supporto e proverà a tirarle su il morale.

Le anticipazioni de La Promessa svelano poi cosa succederà domenica 9 febbraio 2025. Cruz si chiederà cosa accadrà ora che il suo piano di far internare Catalina è fallito e cosa deciderà di fare Don Alonso. Lei spera che il marito non avrà intenzione di far tornare la figlia a palazzo. Intanto Pia, nella camera che condivide con Jana, troverà un flacone di cicuta e resterà senza parole. Capirà subito che Gregorio è stato lì, dovrà quindi trovare una soluzione al più presto per salvarsi.

