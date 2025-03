La Promessa tiene compagnia ai telespettatori anche durante il weekend e con le sue intriganti vicende cattura sempre l’attenzione di moltissimi fan. La soap opera spagnola va in onda tutti i giorni alle 19.39 su Rete 4, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sono trapelate interessanti anticipazioni in merito agli episodi che verranno trasmessi sabato 8 e domenica 9 marzo 2025. Nella puntata di domani Catalina deciderà di tornare a palazzo per aiutare Martina e si scontrerà con l’odio di Cruz.

Don Alonso sarà costretto ad intervenire, ad entrambe chiederà una tregua. Inizialmente loro non sembreranno propense ad ascoltarlo, però accetteranno consapevoli del fatto che si tratta solo di una temporanea situazione, nel frattempo continueranno ad avere un ostile atteggiamento l’una nei confronti dell’altra. Intanto Petra approfitterà della tensione che si respira alla tenuta per tenere la servitù in pugno. Santos farà in modo che Salvador e Maria saranno costretti a partecipare ad una festa insieme a Vera con lo scopo di convincere la cameriera a trascorrere più tempo insieme a lui. Per cercare di aiutare Virtudes Candela si metterà nei guai e dovrà chiedere aiuto a Don Fermin.

La Promessa anticipazioni 8-9 marzo 2025: Catalina prende le distanze da Maria Antonia, Ayala denuncia Martina

Nella puntata che verrà trasmessa domanica 9 marzo 2025 Catalina a colazione capirà di non poter andare d’accordo con Maria Antonia e deciderà di prendere le distanze da lei. La donna intanto si scuserà con Cruz per il fatto che stava andando via senza salutarla, la loro amicizia però sembrerà forte come prima. Le anticipazioni rivelano che Tadeo ringrazierà Catalina per aver aiutato Adriano, poi parleranno della cicuta. Lui le spiegherà che la spezia può essere confusa facilmente con il prezzemolo, poi prometterà alla marchesina che chiederà informazioni più dettagliate allo speziale.

Candela riuscirà a procurare un nuovo lavoro a Virtudes, sarà la perpetua di Don Fermin e grazie allo stipendio che percepirà potrà mandare Adolfo nella scuola del paese. Le anticipazioni de La Promessa fanno poi sapere che nell’episodio di domenica 9 marzo 2025 Ayala deciderà di denunciare Martina, questo farà scoppiare il caos alla tenuta.