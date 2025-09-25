Anticipazioni La ricetta della felicità, la seconda puntata prevede scintille: Cristiana Capotondi al centro della scena

Dopo la messa in onda dei primi due episodi in onda questa sera, la fiction La ricetta della felicità torna in onda la prossima settimana, giovedì 2 ottobre con il terzo e quarto episodio. Emozioni e suspense, segreti pronti a venire a galla, nella prossima puntata vedremo Susanna grande protagonista. Le anticipazioni La ricetta della felicità prevedono novità interessanti, Susanna inizierà a nutrire dei dubbi e dei sospetti su Giacomo. Il maresciallo Giacomo manderà avanti le ricerche sul mistero che avvolge la figura di Enrico, marito scomparso della donna. La coppia di investigatori improvvisati ha un’unica traccia rimasta da percorrere per arrivare alla verità: una vecchia foto scattata da un autovelox molti anni prima, che potrebbe rivelarsi fondamentale per arrivare a una verità. Emozioni e intrecci familiari arriveranno a mescolarsi alla perfezione, dando vita a un cocktail esplosivo che vede Cristiana Capotondi alla guida di una serie molto ben costruita e che ha raccolto il gradimento del pubblico sui social.

Anticipazioni La ricetta della felicità, puntata 2 ottobre 2025

Cristiana Capotondi comanda la miniserie di Rai1 che scava tra le verità di famiglia. L’incontro tra Marta e Susanna si rivelerà molto importante e le due donne vivranno una serie di emozioni con le loro famiglie e gli amici, il tutto con uno sfondo che vanta le spiagge dell’Adriatico, tra Rimini, Riccione, Cesenatico e Ravenna.

Le anticipazioni La ricetta della felicità della prossima puntata ci svelano inoltre che la scomparsa di Rosa segnerà un momento molto importante della serata. Tutti si metteranno sulle tracce della donna e verranno a galla dei segreti rimasti sepolti per fin troppo tempo.