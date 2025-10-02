Anticipazioni La ricetta della felicità, la serie con Cristiana Capotondi torna in onda con nuove emozioni

Dopo le prime due puntate si rinnova l’appuntamento con la serie di Rai1 che vede protagonista Cristiana Capotondi. Le anticipazioni della ricetta della felicità della terza puntata prevedono infatti diverse novità, a partire dal rapporto tra Marta e Susanna che saranno alle prese con la crescita del loro legame, tra le due donne nascerà infatti un’amicizia molto speciale, il rapporto si rafforza proprio nel momento in cui la Rotonda è in serie difficoltà, lo storico locale rischia davvero di chiudere a causa dei problemi economici recenti.

Ci saranno dunque delle emozioni molto forti che cattureranno i telespettatori del primo canale, con una Cristiana Capotondi in grande spolvero. L’attrice romana ancora una volta ha convinto tutti con questa sua performance, confermandosi una delle regine della fiction primo canale. Nella terza puntata di La ricetta della felicità vedremo Ornella grande protagonista, la donna porterà una serie di novità importanti, proprio nelle ore in cui è prevista l’inaugurazione della balera.

Ornella porterà una notizia che lascerà tutti scombussolati nella prossima puntata de La ricetta della felicità, la fiction di Rai1 infatti regalerà un grosso colpo di scena al pubblico, dopo le emozioni già raccolte nei precedenti due appuntamenti in prima serata. Marta, Susanna e Ornella saranno protagoniste assolute in una serata che si preannuncia davvero imperdibile.

Come di consueto, la messa in onda de La ricetta della felicità avverrà in prima serata subito dopo la messa in onda del game show Affari Tuoi, con inizio fissato intorno alle 21.30. Per tutti coloro che non potranno seguire l’evento live, sarà possibile recuperarlo in streaming su RaiPlay, come di consueto.

