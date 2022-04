Anticipazioni La scogliera dei misteri, seconda puntata 19 aprile/ Lola indaga, Lafont…

La scogliera dei misteri, trama seconda puntata 19 aprile

La seconda e penultima puntata della miniserie “La scogliera dei misteri” andrà in onda martedì 19 aprile, in prima serata su Rai 1. La protagonista della storia è Lola Brémont (Garance Thénault), una giovane donna di 26 anni che vive a Bordeaux dove vive con lo zio e la sua famiglia, dopo la morte della madre Julie. Laureata in gestione alberghiera, un giorno riceve un SMS che la invita a un colloquio di lavoro come assistente manager presso l’hotel Roches Blanches in Bretagna.

Arrivata all’albergo scopre che non le è stato inviato dal direttore e riceve un altro sms anonimo che la invita a leggere il quotidiano locale. Il giornale rievoca l’assassinio di Manon Jouve, avvenuto 25 anni prima. Lola è subito colpita dall’impressionante somiglianza fisica tra lei e questa giovane donna. Un altro sms la informa che Manon è la sua vera madre. Lola inizia a indagare…

Anticipazioni la scogliera dei misteri: Lola indaga

Nella seconda puntata di “La scogliera dei misteri”, in onda martedì 19 aprile su Rai 1, Lola Brémont chiede al giornalista Bertrand Lafont (Farouk Bermouga) di pubblicare un articolo sul rapporto tra Manon (interpretata sempre da Garance Thénault) e Pierre Neuville (Manuel Gélin), comandante della gendarmeria incaricato delle indagini nel 1995. Ma l’articolo provoca tragiche conseguenze nel piccolo paese della Bretagna. Successivamente Lola scopre, sempre da Lafont, dettagli sulla violenza subita dalla madre e quindi le motivazioni che la spinsero a lasciare la Bretagna per rifugiarsi a Bordeaux, dove Lola è nata e cresciuta.

La giovane continua le sue indagini alla ricerca dell’assassino della madre, dell’identità del padre e del ruolo che ha avuto la sua madre adottiva Julie Brémont…











