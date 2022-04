Anticipazioni la scogliera dei misteri ultima puntata 26 aprile/ Georges in ospedale

Georges Battaglia e Lola Brémond, secondo le anticipazioni, lotteranno tra la vita e la morte nel corso dell’ultima puntata della mini-serie francese La scogliera dei misteri, che andrà in onda martedì 26 aprile su Rai 1. I due si sarebbero dovuti incontrare: il proprietario dell’Hotel Roches Blanches aveva deciso di raccontare alla ragazza tutta la verità sulla morte della madre Manon Jouve. Qualcuno, però, ha tentato nel mentre di ucciderlo mentre si recava con la sua auto all’appuntamento. Adesso è ricoverato in gravi condizioni.

La stessa sorte toccherà a Lola. Mentre Erik Battaglia viene interrogato in Commissariato, poiché ritenuto il colpevole di quanto accaduto nonché il mittente dei messaggi minatori ricevuti dalla ragazza, quest’ultima verrà ritrovata priva di sensi nella piscina dell’Hotel Roches Blanches. Riuscirà a sopravvivere e soprattutto a scoprire chi ha ucciso sua madre?

Anticipazioni ultima puntata La scogliera dei misteri

La terza e ultima puntata della mini-serie La scogliera dei misteri andrà in onda martedì 26 aprile 2022 su Rai 1: le anticipazioni rivelano che finalmente Lola Brémont riuscirà a scoprire la verità sulla morte della madre Manon Jouve. Gli indizi portano tutti a Georges Battaglia. L’uomo l’ha violentata nel viale dell’Hotel Roches Blanches e poi l’ha uccisa oppure è stato il figlio Erik Battaglia, che si era infatuato di lei?

La famiglia Battaglia tenta di allontanare Lola Brémond e Clément Neuville, Capitano della Polizia nonché figlio di Pierre Neuville, da questi interrogativi, ma alla fine i dettagli su ciò che è accaduto la notte del 30 settembre verranno alla luce. Il finale della serie risponderà a tutte le domande in sospeso, inclusa quella che ha dato il “via” alla storia: chi sta inviando i misteriosi e minacciosi sms alla figlia di Manon Jouve? I colpi di scena non mancheranno.

La scogliera dei misteri, trama della puntata del 26 aprile 2022

Le anticipazioni relative all’ultima puntata della mini-serie La scogliera dei misteri, che andrà in onda martedì 26 aprile 2022 su Rai 1, rivelano inoltre che Georges Battaglia rischierà la vita. L’episodio si aprirà infatti con il proprietario dell’Hotel Roches Blanches in ospedale a lottare tra la vita e la morte. Qualcuno ha infatti tentato di ucciderlo, speronandolo con l’auto. I medici non sono sicuri che abbia reali possibilità di sopravvivenza. Mentre l’uomo è ricoverato, intanto, ci si domanda ancora se è stato lui a uccidere Manon Jouve. Il figlio Erik Battaglia, che è in custodia cautelare, crede che sia andata proprio così, mentre la figlia Ines Leroux difende il padre.

Nonostante le numerose difficoltà, Lola Brémont e Clément Neuville continueranno ad indagare. La ragazza si ritroverà addirittura in pericolo di vita proprio per essersi rifiutata di fermarsi. Le minacce ricevute via sms dall’uomo misterioso, infatti, diventeranno presto concrete.











