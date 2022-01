ANTICIPAZIONI LA SPOSA TERZA PUNTATA 30 GENNAIO/ Maria partorisce! E poi diventa…

Anticipazioni La Sposa, terza e ultima puntata del 30 gennaio

La terza puntata de “La Sposa” è prevista per domenica 30 gennaio, sempre in tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Maria deciderà di tornare in Veneto e le cose con Italo miglioreranno tanto da portare alla nascita del loro primo figlio. In stato di gravidanza, per Maria non sarà facile gestire tutto da sola: la donna, tra l’altro col passare dei giorni si sentirà sempre più affaticata, fino ad arrivare al punto in cui comincerà a stare male. Maria si renderà conto ben presto che necessita di un ricovero per poter stare a riposo e non mettere a repentaglio la creatura che porta in grembo, frutto del suo amore con Italo. Di conseguenza, la donna affiderà il piccolo Paolino a Nunzia, chiedendole di prendersi cura durante la sua assenza. In mezzo a mille problemi, la giovane calabrese riuscirà a partorire, chiamando sua figlia Vittoria. Diventata mamma, Maria deciderà di realizzare anche il sogno di Italo e zio Vittorio. La donna, infatti, riuscirà a fondare la prima cooperativa gestita solo ed unicamente da donne (agg. di F.D. Zaza).

Un incendio mette a repentaglio la vita di Paolino

Andrà in onda questa sera, domenica 30 gennaio 2022, la terza nonché ultima puntata de La Sposa, la fiction di Rai1 che vede protagonista Serena Rossi nei panni di Maria, donna che dalla Calabria si è trasferita al Nord Italia accettando un matrimonio per procura, nell’Italia degli anni Sessanta. Ma cosa accadrà nel gran finale della serie che ha conquistato i telespettatori della prima rete pubblica? Le anticipazioni non mancano di tenere gli appassionati con il fiato sospeso in merito a questo ultimo capitolo de La Sposa.

Gli spoiler lasciano trapelare un finale amaro per Maria e Italo in quanto il destino con loro non sarà del tutto clemente segnando in modo radicale anche la loro storia d’amore. Quando infatti Italo e Maria decideranno finalmente di riprendere le redini della loro vita dopo un periodo difficile, la sorte li metterà nuovamente alla prova. Una sera il piccolo Paolino raggiungerà di nascosto il cortile, attratto da una misteriosa sagoma scura e proprio in quel momento scoppierà un terribile incendio che metterà a serio rischio la vita del bambino. Ad intervenire nel tentativo di salvare il figlio dalle fiamme sarà proprio Italo.

La Sposa: la morte di Italo

Il finale della fiction di Rai1, La Sposa, sarà tremendamente drammatico e lascerà nello spettatore l’amaro in bocca. Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni, infatti, nella terza puntata assisteremo alla morte di Italo che nel tentativo di salvare la vita a suo figlio perderà la propria tra le fiamme, non prima di aver messo in salvo Paolino. La sua morte lascerà un grande vuoto nel cuore di Maria che, rimasta da sola, dovrà rimboccarsi le maniche. Per lei però sarà tutt’altro che facile dal momento che è incinta del suo primo figlio. Il peso delle responsabilità la porteranno a stare male fino a necessitare del ricovero in ospedale per non mettere a repentaglio il frutto nato dall’amore per Italo.

Durante il suo periodo di riposo, Maria deciderà di affidare Paolino a Nunzia alla quale chiederà di potersi prendere cura di lui in sua assenza. Ben presto però la donna farà una triste scoperta. Il suo ricovero sarà destinato a durare più a lungo del previsto e una volta tornata a casa scoprirà che il bambino è stato rinchiuso in un istituto per volere di Antonio. Una situazione inaccettabile per Maria che tenterà in tutti i modi di far uscire Paolino, riuscendo alla fine a vincere la sua difficile battaglia. Dopo essere diventata mamma di Vittoria, Maria deciderà di realizzare un grande sogno del marito morto e di Vittorio, ovvero creare la prima cooperativa gestita solo da donne.



