Anticipazioni La Storia, fiction Rai 1/ Terza puntata 22 gennaio 2024: guai per Ida, Nino torna dalla guerra

Anticipazioni La Storia, 3^ puntata in onda il 22 gennaio 2024: per Ida le sofferenza continuano

Lunedì 22 gennaio 2024 andrà in onda la 3^ puntata de La Storia e dalle anticipazioni sul primo episodio si scopre cosa succederà alla protagonista Ida Ramundo (Jasmine Trinca) al figlio Nino Mancuso (Francesco Zenga) e a tutti gli altri protagonisti. Roma è occupata dai tedeschi ed ovviamente la vita quotidiana è totalmente stravolta. La guerra imperversa con il suo carico di distruzione, morte e terrore e Ida e il figlio Useppe vivono in povertà assoluta tanto che la maestra è costretta a vagare nella città alla ricerca di un po’ di cibo.

Il figlio maggiore di Ida, Nino, nel frattempo è partito per il fronte e la madre non ne ha notizie. Quando i tedeschi liberando la città finalmente per la gente del quartiere e non solo si riaffaccia un po’ di luce e di speranza in un futuro meno oscuro. Tutti ritornato dal fronte e possono ricongiungersi con le loro famiglia tra felicità e entusiasmo purtroppo per Ida le sofferenze continuano ed un nuovo dolore busserà alla sua porta.

La Storia, anticipazioni 3^ puntata del 22 gennaio 2024: Nino torna dal fronte provato

Le anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2024 de La Storia continuano con la trama del secondo episodio. Nino ritornerà dalla guerra ma sembra essere profondamente cambiato. È un ragazzo totalmente diverso, la drammatica esperienza della fronte lo ha profondamente cambiato. Il giovane infatti è passato nel giro di pochi anni dal credere fermamente nel fascismo ad abbracciare la lotta partigiana ma gli orrori a cui ha assistito lo hanno profondamente provato.

Nel frattempo dagli spoiler sulla trama si scopre anche che Ida torna a fare la maestra elementare ed insieme ai figli Nino e Useppe tenta come può di ritrovare un po’ di serenità. Prendono una casa in affitto a Testaccio e sperano che la loro vita possa tornare felice come un tempo ma la storia continuerà a sconvolgere le loro vite.

La Storia, anticipazioni 3^ puntata: Useppe e Nino sempre più legati

Dalle anticipazioni sulla trama della 3^ Puntata de La Storia si scopre anche che mentre Nino (Francesco Zenga) è al fronte intanto, il fratello Useppe (Mattia Basciani) cresce, aspettando il suo ritorno. Al fratello, infatti, è legato da un amore inossidabile. Ed a sua volta Nino, proprio per l’amore per suo fratello e sua madre deciderà di prendere una strada non facile.

L’appuntamento con la 3^ puntata de La Storia è per lunedì 22 gennaio 2024. La fiction di Rai1 è tratta dal romanzo di Elsa Morante omonimo e nel cast accanto a Jasmine Trinca, Francesco Zenga e Mattia Basciani vede anche Valerio Mastandrea, Elio Germano e Asia Argento.

