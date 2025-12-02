L’Altro Ispettore anticipazioni prossima puntata in onda il 3 dicembre 2025 su Rai Uno: due casi spinosi per Domenico Dodaro.

Un esordio che non poteva che essere stracolmo di emozioni e che, come prevedibile, spinge gli appassionati verso le anticipazioni L’Altro Ispettore per la prossima puntata di domani – 3 dicembre 2025 – sempre su Rai Uno. Le indagini di Domenico Dodaro – interpretato da Alessio Vassallo – mettono in luce i retroscena dolorosi delle morti bianche, di uomini e donne che in circostanze sospette hanno perso la vita sul luogo di lavoro e non per propria mancanza. Dal Carnevale di Viareggio a Carrara, il protagonista dovrà dirimere due casi particolarmente ostici e non solo dovrà far fronte ad indizi poco chiari ma anche all’omertà che spesso aleggia su circostanze di questo genere.

A fare da cornice il Carnevale di Viareggio, il contesto è invece quello di una nuova indagine per il protagonista con riferimento al proprietario di un’azienda che opera proprio per la manifestazione. La sua attività è incentrata proprio sui carri allegorici ma, proprio poco prima dell’evento, viene trovato senza vita sul posto di lavoro. La morte di Nino Pastrengo genera sconcerto e dolore ma alimenta anche i sospetti relativi a qualcosa che sarebbe accaduto proprio sul luogo dove da anni svolgeva la sua professione. Le circostanze minano la possibilità che si tratti di pura casualità e sarà fondamentale per Domenico Dodaro ricostruire la vicenda.

Domenico Dodaro tra presunti depistaggi e circostanze avverse… Anticipazioni L’Altro Ispettore prossima puntata 3 dicembre 2025

Le anticipazioni L’Altro Ispettore per la prossima puntata del 3 dicembre 2025 proseguono con un’altra indagine particolarmente delicata per Domenico Dodaro. Il protagonista dovrà infatti recarsi a Carrara per scoprire la verità a proposito di un operaio di nome Renato che, in circostanze sospette, è stato trovato senza vita.

Incidente sul lavoro o c’è qualcosa di ancor più scabroso? Le anticipazioni L’Altro Ispettore mettono in evidenza il duro lavoro del protagonista alle prese con l’ennesima morte bianca e ancora una volta con un’atmosfera che unisce omertà di qualcuno e dolore di altri. Più indizi alimentano i dubbi; il corpo spostato, le condizioni della vittima. Una serie di circostanze apparentemente complessi ma che ben presto offriranno un quadro drammatico.

