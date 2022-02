Anticipazioni L’Amica geniale 3/ Seconda puntata 13 febbraio 2022: svolta per Elena e Nino

L’Amica geniale 3 anticipazioni seconda puntata

La lunga attesa per L’Amica geniale 3 si è ufficialmente conclusa oggi, 6 febbraio 2022, con la messa in onda dei primi due episodi del capitolo “Storia di chi fugge e di chi resta”. Siamo arrivati al terzo libro di Elena Ferrante: Lila e Lenù sono ormai adulte ma le loro vite sono notevolmente diverse. La prima ha interrotto gli studi, ha chiuso con Stefano Carracci e ora lavora in una azienda di salumi. La sua però è una vita difficile, fatta di grande fatica ma anche di ribellione.

Elena, al contrario, è ora una scrittrice e si appresta a sposare Pietro, un ragazzo di ottima famiglia, e a trasferirsi definitivamente a Torino. Le strade delle nostre due protagoniste sono dunque tanto distanti eppure ancora profondamente legate. Cosa accadrà, quindi, nel corso della prossima puntata de L’Amica geniale 3?

L’Amica geniale 3, trama: Elena e Nino, svolta importante nel loro rapporto

Domenica 13 febbraio su Rai 1 vanno in onda gli episodi 3 e 4 de L’Amica geniale 3. Le vicende di Lila e Lunù continuano tra grandi colpi di scena e uno è l’evoluzione del rapporto di Elena con Nino. Il ragazzo, dopo la fugace relazione avuta con Lila, sembrava scomparso nel nulla fino a quando è invece riapparso alla presentazione del libro di Elena. Da qui i due inizieranno a frequentarsi nuovamente, sviluppando un rapporto nuovo rispetto ad anni prima. Elena, d’altronde, comprenderà che l’amore per lui non è mai scomparso, nonostante ora è una donna sposata e con due bambine. Lila, invece, rischierà tutto per le sue idee riguardanti l’azienda di salumi e lo sfruttamento dei lavoratori ma dovrà guardarsi le spalle da nuovi pericoli.

