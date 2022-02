Anticipazioni L’Amica geniale 3 terza puntata 20 febbraio/ Elena ritorna a Napoli da Elisa…

L’Amica geniale 3, trama e anticipazioni terza puntata

Domenica 20 febbraio 2022 andrà in onda il terzo e penultimo appuntamento con L’Amica geniale 3 in cui non mancheranno colpi di scena per Pietro e Elena con nuove discussioni tra i due, mentre Lila deciderà di mettere alle strette Elisa. Nel primo episodio, intitolato “Terrore” Elena decide di andare avanti per la sua strada per sposare la causa femminista e a causa di questa sua scelta si troverà ad avere uno scontro con Pietro che non accetta la decisione della donna.

L'amica geniale 3/ Diretta 13 febbraio e anticipazioni: Lila e Lenù curiose e ingenue

Pietro e Elena si ritroveranno anche a fare i conti con l’arrivo di Pasquale e Nadia che si presenteranno a casa di Elena creando molte difficoltà nella coppia e dopo la loro partenza i due coniugi litigheranno perché Pietro preferirebbe che una situazione del genere non si verifichi mai più.

Anticipazioni L’Amica geniale 3 puntata 20 febbraio 2022

Il secondo episodio del penultimo appuntamento con L’Amica geniale 3 avrà il titolo “Diventare” in cui durante una villeggiatura il piccolo Gennaro litigherà spesso con le figlie di Elena che non darà peso agli episodi fino a quando non scoprirà i bambini giocare al dottore.

L'AMICA GENIALE 3/ Anticipazioni prima puntata e diretta: Lila collassa! E' malata

Al centro della puntata ci sarà anche Lila che informerà la sua amica della frequentazione tra Elisa e Marcello Solara. Un duro colpo per Elena che deciderà subito di partire per Napoli per affrontare sua sorella “faccia a faccia”.

LEGGI ANCHE:

ANTICIPAZIONI L'AMICA GENIALE 3/ Seconda puntata 13 febbraio: Adele spiazza Elena!

© RIPRODUZIONE RISERVATA