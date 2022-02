Anticipazioni L’amica geniale 3/ Ultima puntata 27 febbraio: Elena in crisi per Nino

L’amica geniale 3, anticipazioni quarta e ultima puntata 27 febbraio 2022

Arriva a conclusione anche la terza stagione de L’amica geniale 3, la fiction di Daniele Lucchetti in onda su Rai1 e che vede protagoniste le vicende di Lila e Lenù (Elena), interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Quella che andrà in onda nella prima serata di domenica 27 febbraio sarà la quarta puntata del terzo capitolo che ha contribuito a regalare ulteriori colpi di scena ma soprattutto emozioni agli spettatori appassionati alle vicende delle due protagoniste ormai diventate donne.

Secondo le anticipazioni dell’ultima puntata, prosegue la crisi matrimoniale tra Elena e Pietro al punto tale che i due giovani arriveranno a mettere tutto in discussione. E’ quanto trapelerà nel corso del penultimo episodio dal titolo “Ancora tu”: il rapporto interno alla coppia non è più lo stesso felice di un tempo dal momento che Elena prova sempre più la triste sensazione di essere trattata come una schiava dal marito Pietro. Quest’ultimo, di contro, fa fatica a comprendere il malessere della moglie. Tutto è destinato a cambiare d’improvviso quando alla loro porta si presenterà Nino Sarratore.

L’amica geniale 3: trama, il ritorno di Nino manda in crisi Elena

Secondo quanto svelato dalle anticipazioni dell’ultima puntata de L’amica geniale 3, il ritorno di Nino Sarratore manderà in confusione totale Elena. Se infatti tra l’uomo ed il marito nascerà un’amicizia, suggellata dalla promessa di rivedersi presto, la donna inizierà ad attendere con sempre maggiore trepidazione il loro successivo incontro. Nell’attesa Elena tornerà nuovamente a scrivere intenta a completare il suo nuovo romanzo.

Il secondo ed ultimo episodio della fiction, che andrà in onda al termine della quarta puntata di questa terza emozionante stagione, si intitola “Chi fugge, chi resta”. Stando agli spoiler sul finale de L’amica geniale 3, Elena e Pietro faranno la conoscenza della famiglia di Nino. Quest’ultimo nel corso della puntata avrà modo di leggere e dare il suo feedback al romanzo di Elena, venendo poi a conoscenza del fatto che il marito non lo abbia mai letto. A quel punto Sarratore inizierà a diventare subdolo nei confronti dell’uomo scatenando la sua reazione ed alimentando ulteriormente i dubbi di Elena sul loro matrimonio. Cosa deciderà di fare alla fine la scrittrice? Il finale de L’amica geniale 3 svelerà la sua decisione.

