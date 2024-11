Anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta: Elena apre gli occhi su Nino

Continua il successo negli ascolti della fiction di Rai1 con protagonista assoluta l’amicizia tra Elena (Lenù) Greco e Lila (Raffaella) Cerullo. Le due, ormai donne adulte, si trovano a fare i conti con il loro ruolo in una società ancora fortemente maschilista oltre all’essere delle semplici madri. Le anticipazioni L’Amica Geniale 4 svelano che cosa accadrà nella 4 puntata che andrà in onda lunedì 2 dicembre 2024 sempre in prima serata su Rai1 e sarà composta come sempre da due episodi.

Il primo episodio si intitola Il ritorno e vedrà Elena al centro di una profonda riflessione e un profondo cambiamento. Antonio racconterà ad Elena che Nino l’ha tradita ripetutamente e lei per sfogarsi ci andrà a letto. La figura di Nino in tutte le stagione della fiction è sempre stata molto ambigua, complessa e con molti punti oscuri che continueranno anche in questa. Tempo dopo Nino sparirà nel nulla ma Lenù sarà unicamente concentrata sulla stesura del suo romanzo che deve immancabilmente spedire.

L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta: la piccola Imma si ammala gravamente

Le anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta svelano che Elena Greco in maniera deciderà di spedire il suo vecchio dattiloscritto ambientato nel Rione. Nel frattempo ci sarà un colpo di scena spiazzante nella sua vita privata, Nino tornerà da Elena ma la donna non ne vorrà sapere nulla e gli dirà di non provare più nulla per lei. E successivamente la scrittrice si trasferirà nel Rione insieme alle sua figlie tra cui la piccola Imma chiamata così in onore della nonna, che dopo una lunga malattia è morta, Immacolata.

Ed infine dalle anticipazioni L’Amica Geniale 4 della puntata della prossima settimana, lunedì 2 dicembre 2024, si scopre che cosa accadrà anche nel secondo episodio dal titolo L’Indagine, Elena sarà sempre più impegnata tra conferenze e presentazioni e trascurerà le figlie le quali verranno affidate e cresciute da Lila. Tutto precipiterà, però, quando la piccola Imma si ammalerà gravemente, verrò colpita da una polmonite. E non è tutto perché inoltre Lenù verrà querelata da Carmen per diffamazione e si scoprirà che dietro ci sono ancora una volta i Solara.