Anticipazioni L’amica geniale 4, si farà?/ Per nuova stagione spuntano i nomi di Autieri e Ranieri

L’amica geniale 4, le anticipazioni sulla nuova stagione

L’amica geniale 4 si farà? E’ la domanda che sorge spontanea al termine della terza stagione della fortunata fiction Rai. I rumors si rincorrono da settimane e accompagnano con ulteriore suspence i titoli di coda dell’ultima puntata, con Gaia Girace e Margherita Mazzucco protagoniste. Le due attrici, che hanno prestato il loro volto a Lila e a Lenù fin dalla prima stagione, sono pronte a farsi da parte perché, ormai, non sarebbero più credibili per motivi anagrafici.

L'amica geniale 3/ Anticipazioni ultima puntata, diretta: Pietro e Lenù vedono Nino!

I rispettivi personaggi, infatti, sono cresciuti e occorrerebbe quindi trovare due sostitute all’altezza per andare avanti con un’eventuale quarta stagione, che salvo sorprese si farà. Ancora top secret cast e trama, ma il pubblico intanto si è cominciato a scaldare con la fantasia, suggerendo alla produzione nomi e profili di tutto rispetto.

L'amica geniale, le differenze con il libro/ Solo qualche piccola variazione

L’amica geniale 4 si farà, ma con chi? Spuntano i nomi di Luisa Ranieri e Serena Autieri

Sbriciando sui social emerge che i fan de L’Amica Geniale vedrebbero di buon occhio Alba Rohrwacher come voce narrante della serie, ma attenzione anche al nome di Serena Autieri che, però, è molto diversa, per caratteristiche, da Mazzucco. Per quanto riguarda Lila, le soluzioni possibili sono davvero tante: si parte però dal gettonassimo nome di Luisa Ranieri, anche se molto diversa – almeno fisicamente – dal suo personaggio.

Tra i tanti nomi in ballo ci sarebbe anche quello di Serena Rossi, già avvicinata al cast de L’Amica Geniale in passato, come ammesso dalla stessa conduttrice partenopea in un’intervista rilasciata al magazine Grazia lo scorso settembre: “In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”.

L'amica geniale 3/ Diretta 20 febbraio e anticipazioni: Lenù e Lila, altro livello!

© RIPRODUZIONE RISERVATA