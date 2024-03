Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco 3/ Ultima puntata 25 marzo 2024: gran finale di stagione!

Le indagini di Lolita Lobosco 3, anticipazioni ultima puntata 25 marzo 2024: ancora problemi per la vicequestore

La quarta ed ultima puntata di Le indagini di Lolita Lobosco 3 va in onda lunedì 25 marzo alle 21:30 su Rai1. Ci attendono grandi emozioni e colpi di scena per questo gran finale della serie televisiva, interpretata da un cast che vede protagonista Luisa Ranieri, con Daniele Pecci e Giovanni Ludeno. Vediamo allora cosa accadrà negli ultimi episodi.

Le indagini di Lolita Lobosco 3/ Anticipazioni e diretta 3a puntata 18 marzo 2024: Leon sempre più lontano

Nell’episodio intitolato “Un brutto affare”, le anticipazioni svelano che la vicequestore Lolita Lobosco si troverà a fronteggiare un enigma complicato quando i resti di un corpo emergono da un laghetto. Bisognerà subito identificare la vittima, al fine di trovare indizi cruciali per svelare cosa si cela dietro il tragico evento. Lolita si dividerà allora tra le nuove indagini e i problemi del suo rapporto con Leon, che sembra avviarsi verso una crisi irreversibile.

Un posto al sole/ Anticipazioni 18 marzo 2024: Manuela viene a sapere la verità su Irene...

Le indagini di Lolita Lobosco 3, drammi d’amore e indagini nel finale di stagione

Tra le varie incertezze, Lolita riesce a trovare un prezioso sostegno in un momento di difficoltà inaspettata. Nel frattempo, si trova però in una situazione di pericolo. Angelo ritorna a Bari con l’intento di testimoniare contro gli assassini di Petresine, aggiungendo nuove preoccupazioni alla vicequestore. Forte, alle prese con una frattura con Porzia e il figlio che mostra segni di ribellione sempre più evidenti, deve affrontare nuove sfide familiari, mentre Esposito si trova sempre più sicuro del suo ruolo di padre.

Le indagini di Lolita Lobosco 3, protagonista chi sceglie tra Angelo e Leon?/ Luisa Ranieri rompe il silenzi

Nel frattempo, le tensioni sentimentali crescono, con Nunzia che scopre di avere una rivale per l’affetto di qualcuno e decide di lottare per ciò che ama. Con il destino dei protagonisti sospeso come un filo, il finale della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultima scena. Non perdete l’appuntamento su Rai1 il 25 marzo per scoprire come si risolveranno tutte queste vicende.











© RIPRODUZIONE RISERVATA