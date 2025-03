Anticipazioni Le onde del passato 2: possibile trama della seconda stagione

Sta andando in onda l’ultima attesissima sesta ed ultima puntata de Le onde del passato e nel frattempo cresce l’hype per sapere se si farà una seconda stagione e soprattutto qualche anticipazioni sulla trama e sul cast. Innanzitutto, anche se manca ancora l’ufficialità, non sembrano esserci dubbi che ci sarà una seconda stagione della fiction di Canale5 con protagonista Anna Valle, Irene Ferri e Giorgio Marchesi ed i motivi sono molteplici, non solo gli ottimi ascolti ma anche il finale aperto che lascia spazio ad un possibile proseguimento della storia.

Le onde del passato, inoltre, è stata immaginata sin dall’inizio come una serie TV da sviluppare su più stagioni. E del resto è vero che è tratta da un romanzo, Due Sirene in un bicchiere di Federica Brunini ma è anche vero che si discosta molto dalla trama inserendo un filone crime totalmente assente nel libro. Inoltre, stando a quanto riporta Tag24.it fonti vicine alle produzione hanno rivelato che gli sceneggiatori stanno già lavorando all’idee sulla seconda stagione. Ed in attesa di una comunicazione ufficiale è possibile provare a delineare le possibili anticipazioni Le onde del passato 2.

Cambio di vita per Tamara dopo la scarcerazione: cosa potrebbe accadere nella seconda stagione

Scendendo nel dettaglio della trama, invece, nella seconda stagione de Le onde del passato potrebbero esserci degli importanti sviluppi per quanto riguarda la trama di alcuni personaggi. Infatti con il finale della prima stagione se è vero che molte verità sono state svelate e si è scoperto chi era il reale assassino dell’avvocato Zan, dall’altro lato è anche vero che ci sono ancora tanti misteri che meritano di essere svelati che potrebbero ben svilupparsi nella seconda stagione.



Tamara, ormai scagionata dall’accusa di omicidio e totalmente libera potrebbe pensare a rifarsi una vita anche lontano dall’Isola d’Elba con sua figlia Mia. La sua ritrovata libertà, però, potrebbe essere messa in serio pericolo dal riaffiorare di nuove minacce relative alla fatidica notte dell’estate del 2004. Ed anche per Mia, che ormai è una giovane donna, non sono escluse delle sottotrame che la vedono protagonista magari relative al suo rapporto con Lorenzo o con nuovi personaggi.

Anna e Luca ancora impegnati a far luce su misteri vecchi e nuovi: anticipazioni Le onde del passato 2

Al centro delle trame delle puntate della seconda stagione de Le onde del passato 2, poi ci sarà sicuramente anche il rapporto tra Anna e Luca. Anna Reali e Luca Bonnard sono stati i protagonisti assoluti della fiction di Canale5. Incontratisi una prima volta nel lontano 2004 quando Anna, per sfuggire alla violenza di è buttata in mare ed è stata salvata proprio a Luca, si trovano in seguito quando Luca Bonnard, ormai commissario, indaga sull’omicidio dell’avvocato Zan che vede coinvolto anche la sua amica Tamara. Da lì inizia un rapporto di amore ed odio, diffidenza reciproca alla fine è scoccata la scintilla.



E nella prossima stagione il rapporto tra Anna e Luca, che è perfino finito sotto accusa di omicidio, potrebbe partire da questo tipo di chiusura suggerisce che gli sceneggiatori abbiano già in mente un possibile proseguimento della storia. La serie potrebbe esplorare le conseguenze degli eventi della prima stagione, approfondire il passato dei protagonisti e introdurre nuove minacce e colpi di scena. Si potrebbe assistere alle conseguenze dirette degli eventi della prima stagione, con i due ancora impegnati a fare luce sui misteri legati al passato.

Cast Le onde del passato 2, chi ci sarà e chi dirà addio: le dichiarazioni degli attori

Resta infine da capire chi ci sarà nel cast Le onde del passato 2. In realtà in moltissime interviste gli attori principali hanno lasciato intendere di essere ben disposti a continuare. Sicuramente i personaggi principali, Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri torneranno a vestire i panni, rispettivamente di Anna Reali, Luca Bonnard e Tamara Valente. Molto plausibile anche il fatto che Emma Quartulo ed Emma Valenti, nei rispettivamente di Tamara ed Anna da giovani.

E sempre per quanto riguarda il cast a rivelare che atmosfera si respirava sul set de Le onde del passato ci ha pensato Irene Ferri in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni nei giorni scorsi in cui oltre a parlare del suo personaggio si è lasciata andare alle confidenze rivelando che l’atmosfera con gli altri attori è stata sin da subito delle migliori: “Da tempo con Anna provavamo a lavorare di nuovo assieme. Finalmente è successo e c’era anche Giorgio, un caro amico. Abbiamo trascorso serate memorabili, quando non dovevamo svegliarci il giorno dopo all’alba per girare…” E dopo presto, invece, per rivelare quando andrà in onda Le onde del Passato 2 ma quasi certamente non prima del 2027 se si considera che le puntate sono ancora in scrittura e che non si è ancora iniziato a girare. Inoltre gli attori protagonisti sono tutti e tre impegnati in altri set.