Anticipazioni Le onde del passato, prossima puntata del 21 febbraio 2025: chi ha ucciso l’avvocato Zan?

Canale5 dopo le dizi turche ha deciso di puntare anche sulle fiction Made in Italy e questa sera ha debuttato Le onda del passato, serie tv composta di dodici episodi divisi in sei puntate con protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi. Si tratta di un avvincente mix di giallo e dramma dove non mancheranno la suspence e momenti di tensione. La fiction sta entrando sempre più nel vivo e c’è molta curiosità nello scoprire cosa succederà nella prossima puntate. Le anticipazioni Le onde del passato, infatti, svelano che continuerà ad essere al centro della trama l’omicidio dell’avvocato Zan e Tamara che rimane la principale sospettata.

Le onde del passato, quante puntate sono e quando finisce la fiction/ Episodi, trama e cast

Facendo un passo indietro, la fiction di Canale5 ruota attorno a due grandi amiche Anna Reali e Tamara Valente che circa vent’anni prima hanno subito una violenza durante una festa su uno yacht. Oggi la prima è pilota d’aereo mentre la seconda gestisce un B&B ma tutto cambia quando Tamara, che è interpretata da Irene Ferri telefona ad Anna (Anna Valle) per dirle di aver riconosciuto uno dei colpevoli della violenza subìta anni prima e di tenerlo prigioniero per scoprire chi erano i suoi complici. Tutto si complica, però, quando il giorno dopo l’uomo verrà trovato morto. E dalle anticipazioni Le onde del passato si scopre che la principale sospettata è proprio Tamara: chi ha ucciso l’avvocato Zan?

Com'è finito Rocco Schiavone 5? Scoperta choc su morte della moglie Marina/ È l'amico Sebastiano responsabile

Le onde del passato anticipazioni, 2a puntata del 21 febbraio 2025: Bonnard scopre che Anna era sulla scena dell’omicidio

Le anticipazioni Le onde del passato svelano che ad indagare sulla morte dell’avvocato Zan ci sarà l’ispettore Luca Bonnard (Giorgio Marchesi). Quest’ultimo durante le indagini si renderà conto di conoscere già Anna, anni prima l’ha salvata dall’annegamento quando all’epoca vent’enne si è gettata in mare per sfuggire alla violenza. Il legame tra Luca ed Anna sarà sempre più profondo tuttavia quando l’ispettore indagherà sui simboli di un braccialetto trovato in una foto riuscirà a legare Anna e Tamara allo yacht di Zan ed allora inizieranno i dubbi ed i sospetti della colpevolezza delle due donne. L’enigma si farà sempre più complesso e non mancheranno colpi di scena.

Anticipazioni Il trono di spade, seconda puntata 25 febbraio/ Nad, Sansa e Arya vanno a rapporto dal re

Svelate a grandi linee le anticipazioni Le onde del passato della prossima puntata non resta che ricordare che la 2a puntata andrà in onda venerdì 21 febbraio 2025 in prima serata alle 21.35 circa e dalla prossima settimana la serie di Canale5 andrà in onda ogni venerdì. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove gli episodi saranno sempre disponibili dopo la messa in onda.