Anticipazioni Le onde del passato, chi ha ucciso l’avvocato Zan? Svelata la verità”

Venerdì prossimo andrà in onda l’ultima puntata della fiction con protagonista Anna Valle, Irene Ferri e Giorgio Marchesi e dalle anticipazioni Le onde del passato sulla sesta ed ultima puntata verranno fuori tutte le verità ed i segreti nascosti da anni. La trama, infatti, inizia vent’anni prima quando Anna e Tamara, due ventenni sono vittime di una violenza sessuale. Tutto cambia, però, quando Tamara riconosce in un avvocato, Marco Zan, uno degli stupratori e lo rapisce allo scopo di estorcergli delle informazioni. L’uomo però verrà trovato morto e Tamara accusata dell’omicidio. Anna, insieme al commissario Bonnard, cercherà di capire cos’è successo e chi ha ucciso l’avvocato Zan tra misteri e segreti.

Chi ha ucciso l’avvocato Zan? È veramente Tamara l’assassina? Dalle anticipazioni Le onde del passato si scopre che tutti i pezzi del puzzle verranno a galla insieme a quelli già ricomposti. Il commissario Bonnard, suo malgrado, ha scoperto durante le indagini che nella vicenda era coinvolta anche la moglie Michela, trovata morta proprio quella notte. Verrà fuori altro su Michela? L’ex commissario Giuseppe Puccini, che all’epoca si è occupato della vicenda, si è scoperto essere corrotto ed ha insabbiato tutto perché? L’uomo non potrà più rispondere perché Mia, nel tentativo di salvare la vita ad Anna, lo ha colpito a morte.

Le onde del passato: Tamara ha ucciso l’avvocato Marco Zan? Il ritrovamento del cadavere di una donna cambia tutto

Sono tante le domande ancora in attesa di risposta nella fiction Le onde del passato: chi ha aggredito Tamara in carcere? Chi ha manomesso le bombole d’ossigeno di Luca per tentare di ucciderlo durante un’escursione in mare aperto nel corso delle indagini e chi minaccia Anna e Mia? Dalle anticipazioni Le onde del passato si scopre che Anna e Luca continueranno ad indagare e scopriranno la presenza di un ‘quarto uomo’ più vicino di quando immaginano che conosce tutta la verità e la custodisce da più di vent’anni. Nel frattempo verrà ritrovata una giovane donne morta sulla spiaggia che potrebbe essere collegata ai drammatici fatti che hanno coinvolto Anna e Tamara anni prima e cambia tutto. E se questa ragazza avesse a che fare con la morte dell’avvocato Marco Zan e scagionasse Tamara dalle accuse di omicidio? L’appuntamento con l’ultima puntata della fiction di Canale5 è per venerdì 21 marzo 2025.