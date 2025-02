La rete ammiraglia targata Mediaset propone questa sera una nuova serie tv tutta da vivere e che, già dalle anticipazioni, promette emozioni intense grazie ad una trama originale e intrisa di colpi di scena: Le onde del passato, su Canale 5. Protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi, da questa sera – 19 febbraio 2025 – con la prima puntata della fiction andranno ad intrattenere il pubblico con una storia che unisce romanticismo e thriller, senza dimenticare gli spunti di riflessione che arrivano dalle vite dei personaggi. Tuffiamoci dunque nelle anticipazione Le onde del passato per la prima puntata di questa sera, 19 febbraio 2025.

Tutto parte da un terribile evento di 20 anni prima; nel 2004, le protagoniste Anna e Tamara, durante una piacevole festa su uno yacht, sono vittime di una violenza destinata a segnare la vita di entrambe. Il focus sull’accaduto è però rimandato; un salto temporale ci porta direttamente a vent’anni dopo con una scoperta che ovviamente si ricollega a quanto accaduto in passato. Tamara, infatti, dopo tante ricerche e passi a vuoto crede di essere riuscita finalmente a mettere le mani sull’uomo che le avrebbe violentate in gioventù.

Un flashback di vent’anni e un dolore che torna… Anticipazioni Le onde del passato, prima puntata 19 febbraio 2025

Le anticipazioni Le onde del passato – per la prima puntata di questa sera, 19 febbraio 2025 – proseguono con una scoperta sconcertante da parte di Tamara appena dopo la gioia di aver finalmente trovato l’autore di quel vile gesto di vent’anni prima. L’uomo in questione viene trovato senza vita e le ragioni del decesso rischiano di ampliare ulteriormente il mistero sulla vicenda. E’ qui che la protagonista incontra Luca Bonnard, ispettore incaricato di osservare da vicino la vicenda per dare una mano nella ricostruzione del caso.

C’è un filo rosso tra Anna e Luca Bonnard che entrambi inizialmente ignorano; proprio l’ispettore, 20 anni fa, fu colui che riuscì a mettere in salvo lei e Tamara. Proprio quest’ultima finisce nel mirino come possibile indiziata per l’omicidio; il movente, ovviamente, la vendetta. Stando alle anticipazioni Le onde del passato sarà Anna a fare scudo all’amica, convinta della sua innocenza; al fine di avvalorare la sua convinzione darà così avvio a ricerche intrecciate e a ritroso nel tempo al fine di scovare la verità su quel mistero sempre più fitto.

Dopo aver assaporato le anticipazioni de Le onde del passato, ecco dove e quando vedere la prima puntata della nuova fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Appuntamento a questa sera, 19 febbraio 2025, su Canale 5; come sempre, il primo episodio sarà visibile anche attraverso il servizio on demand offerto dalla piattaforma Mediaset Infinity.